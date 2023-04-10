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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки оккупанты нанесли по Украине пять ракетных ударов, четыре из них – по Краматорску – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, Краматорск оккупанты обстреливали ракетами С-300
По данным Генштаба ВСУ, Краматорск оккупанты обстреливали ракетами С-300
Фото: Краматорська міська рада / Telegram

Российские оккупанты за последние сутки нанесли по украинской территории 26 ударов ракетами и самолетами, проинформировал 10 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В течение суток противник нанес 21 авиационный и пять ракетных ударов, четыре из которых – из ЗРК (зенитного ракетного комплекса. – "ГОРДОН") С-300 по мирному городу Краматорск", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, также оккупанты совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

"Российская Федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины", – подчеркнули украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02q1Yxei59Ea9tEdAibRDfMkpceqPfTNSvNQ79nCKqV9TjRXgm4XWNTiHzFMPFrwyfl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

10 апреля глава Донецкой военной обладминистрации Павел Кириленко сообщал о двух ракетах С-300, выпущенных по Краматорску оккупантами. По его данным, обошлось без жертв.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Противник регулярно обстреливает объекты гражданской инфраструктуры Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, Краматорск, вторжение, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, российские оккупанты
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