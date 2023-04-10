За сутки оккупанты нанесли по Украине пять ракетных ударов, четыре из них – по Краматорску – Генштаб ВСУ

"В течение суток противник нанес 21 авиационный и пять ракетных ударов, четыре из которых – из ЗРК (зенитного ракетного комплекса. – "ГОРДОН") С-300 по мирному городу Краматорск", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, также оккупанты совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

"Российская Федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины", – подчеркнули украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

10 апреля глава Донецкой военной обладминистрации Павел Кириленко сообщал о двух ракетах С-300, выпущенных по Краматорску оккупантами. По его данным, обошлось без жертв.