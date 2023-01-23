Зеленский: Богатой группе в РФ кажется, что можно будет решить деньгами. Но не решат они деньгами историю с нацией, которая теряла не деньги, а родных и близких

Зеленский: Если россияне уйдут, как в Херсоне – ушли и продолжают стрелять – нет смысла дальше говорить Фото: EPA

Журналист спросил: "Что должно случиться, чтобы опять имело смысл вести с Россией переговоры?"

"Вы должны понять, что вас должны уважать. Ну, хотя бы не вас, я имею в виду страну, а международное право, суверенитет, территориальную целостность. Есть вещи какие-то стандартные, которые просто нужно уважать. Это как нельзя приходить в гости, если тебя не приглашают – это неприлично, мягко говоря. А здесь пришли, кого-то изнасиловали, кого-то застрелили, кому-то отрубили конечности, кого-то заживо похоронили. И говорят: "Слушай, я уже в трех комнатах навел такой порядок, у тебя кухня осталась – я хочу на кухне сесть с тобой поговорить". Вот он зашел на кухню и получил. На кухне получил, получил во второй комнате, в третьей. И теперь просто сесть поговорить – это как бы не с руки", – сказал он.

Президент отметил, что Россия должна покинуть территорию Украины, а затем уже могут последовать дипломатические шаги.

"Украина должна точно понимать, что о человеческих отношениях забыли, про громкие слова "добрососедство", "дружба", "совместная история" забыли. Прагматичный разговор. Шаг первый – с нашей территории надо уйти. Быстрее – значит меньше жертв. Меньше жертв – больше шансов после того, как уйдут, перейти к дипломатическому урегулированию вопроса. Если уйдут, как в Херсоне – ушли и продолжают стрелять – нет смысла дальше говорить опять. Вышли с территории нашей независимой страны, перестали применять оружие, просто прекратили стрельбу, признали эту трагедию трагедией. Но это уже дипломатические шаги", – заявил Зеленский.

Он добавил, что Россия должна возместить Украине причиненный ущерб, и речь идет не только о деньгах.

"А ущерб – это не деньги. Багатой России, вернее – богатой группе людей, которая держит всю Россию "на подсосе"... Вот этой богатой "семье", скажем так, – им кажется, что можно решить деньгами. Но не решат они деньгами историю с людьми, с нацией, которая теряла не деньги, а людей, в первую очередь, родных и близких... А деньги – в последнюю очередь, уже никто ничего об этом не думает. Ни про дома, ни про квартиры никто не думает. Все думают, как дите чтобы жило. Как решить? Одними деньгами не выйдет, должна быть справедливость", – заявил президент.