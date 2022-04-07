Зеленский: Если не будет действительно болезненных санкций для России и оружия для Украины, РФ будет это рассматривать как разрешение идти дальше

Зеленский: Продолжим настаивать на том или ином формате отказа демократического мира от российской нефти Фото: president.gov.ua

Президент напомнил, что сегодня о новых санкциях против РФ объявили США и Великобритания.

"Этот пакет выглядит эффектно. Но этого мало. Все же вряд ли его можно назвать соизмеримым с тем злом, которое увидел мир в Буче. С тем злом, которое продолжается в Мариуполе, в обстрелах Харькова, в попытке России начать новое глобальное кровавое наступление на Донбассе", – сказал он.

Глава государства отметил, что Украина продолжит настаивать на полном блокировании российской банковской системы от международных финансов.

"Также продолжим настаивать на том или ином формате отказа демократического мира от российской нефти. Именно нефтяной экспорт – одна из основ российской агрессивности. Одна из основ того, что руководство России может позволить себе относиться несерьезно к переговорам о прекращении войны и об освобождении украинской территории. Некоторые политики сейчас все еще не могут определиться, как ограничить поток нефтедолларов и нефтеевро в Россию, чтобы не поставить под удар собственные экономики. Но для этого люди и идут в политику – чтобы решать такие задачи, сложные задачи. Решать их быстро и принципиально. Если же не способны, то не стоило и заниматься политической деятельностью. Эмбарго на поставку российской нефти все равно будет применено. Формат будет найден. Вопрос только в том, сколько еще украинцев, сколько еще украинок российские военные успеют убить, чтобы вы, некоторые политики – и мы вас знаем, – где-то одолжили себе немного решимости", – сказал он.

Президент отметил, что казначейство США приостановило возможность России использовать счета в американских банках и соответствующие активы для обслуживания долга.

"Это ощутимо. И я благодарен за это. Но для остановки войны нужно сделать еще больше. Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России и если не будет реально необходимого нам снабжения оружием, за которым мы обращались много раз, то это будет рассматриваться Россией как разрешение идти дальше, разрешение наступать Как разрешение начать новую кровавую волну на Донбассе", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что этого еще можно не допустить и еще можно ввести санкции, на которых настаивает Украина.

"Еще можно дать нам такое оружие, которое реально остановит эту агрессию. Запад может это сделать. Так же, как мог применить превентивные санкции еще в прошлом году, чтобы не началось это вторжение. Если же ошибка будет сделана снова, если превентивных действий не будет во второй раз, это станет исторической ошибкой для всего западного мира", – добавил он.

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