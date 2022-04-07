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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Если не будет действительно болезненных санкций для России и оружия для Украины, РФ будет это рассматривать как разрешение идти дальше

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Зеленский: Продолжим настаивать на том или ином формате отказа демократического мира от российской нефти
Зеленский: Продолжим настаивать на том или ином формате отказа демократического мира от российской нефти
Фото: president.gov.ua

Остановить войну РФ против Украины могут помочь по-настоящему болезненные для России санкции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, которое было опубликовано 6 марта на YouTube-канале Офиса президента.

Президент напомнил, что сегодня о новых санкциях против РФ объявили США и Великобритания.

"Этот пакет выглядит эффектно. Но этого мало. Все же вряд ли его можно назвать соизмеримым с тем злом, которое увидел мир в Буче. С тем злом, которое продолжается в Мариуполе, в обстрелах Харькова, в попытке России начать новое глобальное кровавое наступление на Донбассе", – сказал он.

Глава государства отметил, что Украина продолжит настаивать на полном блокировании российской банковской системы от международных финансов.

"Также продолжим настаивать на том или ином формате отказа демократического мира от российской нефти. Именно нефтяной экспорт – одна из основ российской агрессивности. Одна из основ того, что руководство России может позволить себе относиться несерьезно к переговорам о прекращении войны и об освобождении украинской территории. Некоторые политики сейчас все еще не могут определиться, как ограничить поток нефтедолларов и нефтеевро в Россию, чтобы не поставить под удар собственные экономики. Но для этого люди и идут в политику – чтобы решать такие задачи, сложные задачи. Решать их быстро и принципиально. Если же не способны, то не стоило и заниматься политической деятельностью. Эмбарго на поставку российской нефти все равно будет применено. Формат будет найден. Вопрос только в том, сколько еще украинцев, сколько еще украинок российские военные успеют убить, чтобы вы, некоторые политики – и мы вас знаем, – где-то одолжили себе немного решимости", – сказал он.

Президент отметил, что казначейство США приостановило возможность России использовать счета в американских банках и соответствующие активы для обслуживания долга.

"Это ощутимо. И я благодарен за это. Но для остановки войны нужно сделать еще больше. Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России и если не будет реально необходимого нам снабжения оружием, за которым мы обращались много раз, то это будет рассматриваться Россией как разрешение идти дальше, разрешение наступать Как разрешение начать новую кровавую волну на Донбассе", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что этого еще можно не допустить и еще можно ввести санкции, на которых настаивает Украина.

"Еще можно дать нам такое оружие, которое реально остановит эту агрессию. Запад может это сделать. Так же, как мог применить превентивные санкции еще в прошлом году, чтобы не началось это вторжение. Если же ошибка будет сделана снова, если превентивных действий не будет во второй раз, это станет исторической ошибкой для всего западного мира", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, санкции, нефть, эмбарго, Владимир Зеленский, война России против Украины
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