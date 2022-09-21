Зеленский о ситуации на фронте: Инициатива – за Украиной

"Ситуация на передовой четко свидетельствует, что инициатива – за Украиной. Наши защитники очень аккуратно и очень храбро решают задачи, которые ставит перед ними командование", – сказал он.
Президент поблагодарил 81-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду за смелость при освобождении населенных пунктов в Донецкой области и 93-ю отдельную механизированную бригаду – за героическую оборону Бахмута и Соледара.
Зеленский говорил в сентябре, что Украина перехватила инициативу в войне и не может ее терять. "Мы должны идти вперед, деоккупируя шаг за шагом нашу территорию", – подчеркивал он в ходе разговора о контрнаступлении.
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и малая часть Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).