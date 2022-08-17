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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Разрушая дома, оккупанты хотят убить у украинцев ощущение дома

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал одну из целей российских военных
Президент Украины Владимир Зеленский назвал одну из целей российских военных
Фото: ЕРА

Российские военные разрушают инфраструктуру Украины и жилые дома, чтобы убить у украинцев чувство дома. Об этом 17 августа президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram.

"Каждый человек имеет свое домашнее пространство. И это не только отдельная квартира или дом. Это часть города или села, где человек общается, работает, встречается с друзьями, любит, воспитывает детей. Российские оккупанты расстреливают из танков жилые дома, накрывают городские кварталы из артиллерии и наводят ракеты на гражданские объекты именно для того, чтобы уничтожить все это пространство жизни, чтобы убить чувство дома", – сказал Зеленский.

Контекст:

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова, по состоянию на 19 апреля в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры.

14 июня премьер-министра Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан 10 лет. Общее количество проектов – 850.

10 августа Киевская школа экономики (KSE) опубликовала исследование, в котором говорилось, что для восстановления инфраструктуры Украины понадобится по меньшей мере $190 млрд.

Теги: Украина, вторжение, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, разрушения, инфраструктура
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