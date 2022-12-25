Зеленский: Россия попытается сделать последние дни года для Украины темными и сложными

"Осталось несколько дней в этом году. Должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным. Россия проиграла все, что могла, в этом году. Но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике", – отметил он.

Зеленский добавил, что тьма не будет мешать Украине приводить оккупантов к новым поражениям. Но подчеркнул, что нужно быть готовым к любым сценариям.

Президент призвал не игнорировать воздушные тревоги и заранее найти ближайшие "пункты несокрушимости", а также помочь найти их близким.

"Позаботьтесь, пожалуйста, и о себе. И будьте готовы помогать другим. Когда украинцы вместе, когда украинцы благодарны друг другу, нас не одолеть. Пусть всегда так и будет! И так и будет, я уверен!" – подытожил он.

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