Зеленский: Россия попытается сделать последние дни года для Украины темными и сложными

"Осталось несколько дней в этом году. Должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным. Россия проиграла все, что могла, в этом году. Но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике", – отметил он.
Зеленский добавил, что тьма не будет мешать Украине приводить оккупантов к новым поражениям. Но подчеркнул, что нужно быть готовым к любым сценариям.
Президент призвал не игнорировать воздушные тревоги и заранее найти ближайшие "пункты несокрушимости", а также помочь найти их близким.
"Позаботьтесь, пожалуйста, и о себе. И будьте готовы помогать другим. Когда украинцы вместе, когда украинцы благодарны друг другу, нас не одолеть. Пусть всегда так и будет! И так и будет, я уверен!" – подытожил он.
Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику.
После ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге, информировали в "Укрэнерго" 22 декабря, дефицит мощности в энергосистеме страны значительный.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.