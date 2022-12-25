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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия попытается сделать последние дни года для Украины темными и сложными

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Президент призвал не игнорировать воздушные тревоги
Президент призвал не игнорировать воздушные тревоги
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что в последние дни 2022 года Россия может прибегнуть к новым обстрелам. Об этом он сказал в вечернем обращении, опубликованном на сайте Офиса президента.

"Осталось несколько дней в этом году. Должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным. Россия проиграла все, что могла, в этом году. Но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике", – отметил он.

Зеленский добавил, что тьма не будет мешать Украине приводить оккупантов к новым поражениям. Но подчеркнул, что нужно быть готовым к любым сценариям.

Президент призвал не игнорировать воздушные тревоги и заранее найти ближайшие "пункты несокрушимости", а также помочь найти их близким.

"Позаботьтесь, пожалуйста, и о себе. И будьте готовы помогать другим. Когда украинцы вместе, когда украинцы благодарны друг другу, нас не одолеть. Пусть всегда так и будет! И так и будет, я уверен!" – подытожил он.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику.

После ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге, информировали в "Укрэнерго" 22 декабря, дефицит мощности в энергосистеме страны значительный.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Офис президента Украины, обращение
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