Зеленский: Среди погибших оккупантов уже есть те, кого мобилизовали неделю-две назад

Президент отметил, что "невозможно победить народ, сохраняющий единство и знающий, за что воюет".
"О народах России нельзя сказать такого же, как об украинском народе. Никто из тех, кого сейчас отправляют на войну после преступной мобилизации, не сможет объяснить: а зачем ему это лично? Почему он должен рисковать своей жизнью? Мы видим уже сейчас среди погибших оккупантов и тех, кто был забран просто неделю или две назад. Людей не готовили к боевым действиям, у них нет какого-либо опыта, чтобы воевать на такой войне. Но российскому командованию просто нужны люди – и любые, чтобы поставить их на место погибших. А когда эти новые погибнут, отправят еще людей. Так воюет Россия. Так она и проигрывает. Ей не помогут какие-то там псевдореферендумы, какие-то там объявления об аннексии, какие-то разговоры о выдуманных ими границах, которые нарисованы непонятно где", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что есть четкая международно признанная граница Украины.
"Есть жизнь, которую мы должны защитить. Есть безопасность, которую мы должны восстановить. И все это произойдет. Все это мы делаем", – добавил глава государства.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.
В американском Институте исследования войны (ISW) 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территории до зимы.
Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.