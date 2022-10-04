Зеленский: Среди погибших оккупантов уже есть те, кого мобилизовали неделю-две назад

Президент отметил, что "невозможно победить народ, сохраняющий единство и знающий, за что воюет".

"О народах России нельзя сказать такого же, как об украинском народе. Никто из тех, кого сейчас отправляют на войну после преступной мобилизации, не сможет объяснить: а зачем ему это лично? Почему он должен рисковать своей жизнью? Мы видим уже сейчас среди погибших оккупантов и тех, кто был забран просто неделю или две назад. Людей не готовили к боевым действиям, у них нет какого-либо опыта, чтобы воевать на такой войне. Но российскому командованию просто нужны люди – и любые, чтобы поставить их на место погибших. А когда эти новые погибнут, отправят еще людей. Так воюет Россия. Так она и проигрывает. Ей не помогут какие-то там псевдореферендумы, какие-то там объявления об аннексии, какие-то разговоры о выдуманных ими границах, которые нарисованы непонятно где", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что есть четкая международно признанная граница Украины.

"Есть жизнь, которую мы должны защитить. Есть безопасность, которую мы должны восстановить. И все это произойдет. Все это мы делаем", – добавил глава государства.