Армянская оппозиция не смогла отправить премьера Пашиняна в отставку

Внеочередное заседание парламента Армении по вопросу отставки премьер-министра Никола Пашиняна провести не смогли. На него явилась лишь вице-спикер парламента Лена Назарян.

Внеочередное заседание парламента Армении, созванное для рассмотрения вопроса об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна не состоялось из-за отсутствия кворума, пишет "Интерфакс" 11 ноября со ссылкой на заявление оппозиционного депутата парламента Наиру Зограбян.

По ее информации, на заседание явилась только вице-спикер парламента Лена Назарян. Другие депутаты от правящей фракции не пришли.

Организаторы митинга с требованием отставки Пашиняна призвали участников демонстрации разойтись по домам и ждать развития событий.

Внеочередное заседание парламента Армении созвали партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения", сообщило агентство "Новости Армении".

Отставки Пашиняна в Армении требует в связи с подписанием договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Глава руководства оппозиционной партии Армении "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян 11 ноября заявил, что Пашиняну следует подать в отставку до конца дня.

В ночь на 10 ноября 2020 года Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

Пашиняна назначили главой армянского правительства в январе 2019 года.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

9 ноября представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

К утру 10 ноября минобороны РФ отправило в Нагорный Карабах 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 с миротворцами. Сегодня, 11 ноября в аэропорту Эребуни приземлился самолет с командованием российских миротворческих сил.