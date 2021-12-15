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Байден анонсировал "продолжительные" переговоры с Путиным. В Кремле допустили, что разговор может состояться до конца года

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7 декабря переговоры Байдена и Путина прошли по защищенной линии видеосвязи
7 декабря переговоры Байдена и Путина прошли по защищенной линии видеосвязи
Фото: EPA

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что собирается еще раз поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом Байден сказал журналистам 15 декабря, стенограмма опубликована на сайте Белого дома.

Байдена спросили, есть ли необходимость еще в одном российско-американском саммите.

"У нас будет продолжительный разговор", – ответил Байден.

В Кремле подтвердили, что еще один разговор Байдена и Путина может состояться до конца года, пишет российский "Интерфакс".

Но "конкретных договоренностей нет", отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Контекст:

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден трижды говорили по телефону, отмечает Forbes.

7 декабря переговоры Байдена и Путина прошли по защищенной линии видеосвязи. Они продлились более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

В Кремле сообщили, что "преобладающее место" в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.

Кроме того, президенты рассмотрели вопросы информационной безопасности, план действий по иранской ядерной программе, а также сотрудничество между США и РФ.

Путин во время разговора с Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Джо Байден, Кремль, Дмитрий Песков, переговоры, саммит, президент
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