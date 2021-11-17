ГОРДОН
 
 
МИР

Беларусь ограничила транзит нефти в Польшу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Прокачку нефти восстановят через трое суток, пообещали в "Транснефти"
Прокачку нефти восстановят через трое суток, пообещали в "Транснефти"
Фото: ЕРА

Белорусское государственное предприятие "Гомельтранснефть" перекрыло одну ветвь нефтепровода "Дружба", которая осуществляла транзит нефти в Польшу. В компании такие мероприятия объясняют необходимостью проведения ремонтных работ. Об этом 17 ноября сообщило издание Reform.by.

"Со вчерашнего дня "Гомельтранснефть" начал внеплановый ремонт на одной из ветвей магистрального нефтепровода "Дружба", ограничив прокачку в направлении Адамового Залога в Польше ориентировочно на трое суток, при этом плановая задача месяца не пересматривается", – сказал официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Контекст:

В 2021 году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

11 ноября на совещании с руководством Совета министров Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может в ответ на закрытие границы с Польшей перекрыть поставку российского газа в Европейский союз по газопроводу "Ямал – Европа".

Теги: Беларусь, ремонт, нефтепровод, транзит нефти
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ха-ха-ха, главное – чувство юмора не потеряли". Кекелия показала, как провалила секси-съемки в ванне
"Ха-ха-ха, главное – чувство юмора не потеряли". Кекелия показала, как провалила секси-съемки в ванне
"Ну кто краше?" Полякова в бикини похвасталась фигурой на пляже
"Ну кто краше?" Полякова в бикини похвасталась фигурой на пляже
"Злые, завистливые и недолюбленные". Волочкова озвучила, кто и почему распускает о ней слухи
"Злые, завистливые и недолюбленные". Волочкова озвучила, кто и почему распускает о ней слухи
Брежнева заявила, что неделю провела в горах без связи с внешним миром
Брежнева заявила, что неделю провела в горах без связи с внешним миром
  "Если достойна, я ее куплю". Лобода призналась, сколько платит за песню для своего репертуара
  "Если достойна, я ее куплю". Лобода призналась, сколько платит за песню для своего репертуара
  Менее чем за сутки официальный трейлер боевика "Человек-паук: Нет пути домой" собрал почти 26 млн просмотров. Видео
  Менее чем за сутки официальный трейлер боевика "Человек-паук: Нет пути домой" собрал почти 26 млн просмотров. Видео
  "Многих уже повязали". Теннисистка Свитолина рассказала, сколько ей предлагали за договорной матч
  "Многих уже повязали". Теннисистка Свитолина рассказала, сколько ей предлагали за договорной матч
Жена принца Гарри дала новое интервью, в котором рассказала о своей жизни до знакомства со вторым мужем. Видео
Жена принца Гарри дала новое интервью, в котором рассказала о своей жизни до знакомства со вторым мужем. Видео
  "Вина пью гораздо больше, чем публикую это в Instagram". Аваков рассказал, что делает после отставки
  "Вина пью гораздо больше, чем публикую это в Instagram". Аваков рассказал, что делает после отставки
Бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова показала свою маму
Бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова показала свою маму
Принц Гарри и его жена Меган не поедут на Рождество в Великобританию – СМИ
Принц Гарри и его жена Меган не поедут на Рождество в Великобританию – СМИ
Netflix запустила собственный еженедельный рейтинг популярных фильмов и сериалов
Netflix запустила собственный еженедельный рейтинг популярных фильмов и сериалов
"Юдашкина вышла замуж за дизайнера, выглядит со вкусом! А Алла вышла за юмориста, вот и юморит". Пугачеву раскритиковали за мини-платье
"Юдашкина вышла замуж за дизайнера, выглядит со вкусом! А Алла вышла за юмориста, вот и юморит". Пугачеву раскритиковали за мини-платье
  "Начал ее обнимать, но она была не настроена на нежности". В сети показали, как ведущая "Танцев со звездами" общается с мужем без камер
  "Начал ее обнимать, но она была не настроена на нежности". В сети показали, как ведущая "Танцев со звездами" общается с мужем без камер
  Самый сексуальный мужчина 2021 года Пол Радд заявил, что его жена хотела бы, чтобы этот титул отдали Киану Ривзу
  Самый сексуальный мужчина 2021 года Пол Радд заявил, что его жена хотела бы, чтобы этот титул отдали Киану Ривзу
Шон Пенн в Киеве трижды ударил в Колокол достоинства
Шон Пенн в Киеве трижды ударил в Колокол достоинства
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (241586)
2
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте (84476)
3
"Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук расставила ноги в откровенном бикини (81393)
4
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане (78863)
5
"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак спустила плавки до лобка (76281)
6
"Бабе за 40 – понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски (61559)
7
"Да, я там очень неплохо заработал, а приехав в Украину, получил такую оплеуху". Козловский прокомментировал свое выступление в России (50757)
8
65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии (48441)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS