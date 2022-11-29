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Белорусская оппозиционерка Колесникова попала в реанимацию – соратники

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В прошлом году Колесникову в Беларуси приговорили к 11 годам колонии
В прошлом году Колесникову в Беларуси приговорили к 11 годам колонии
Фото: ЕРА

Одна из лидеров протестов в Беларуси 2020 года оппозиционерка Мария Колесникова госпитализирована и находится в реанимации. Об этом проинформировали в Telegram-канале экс-кандидата в президенты Беларуси, банкира Виктора Бабарико (Колесникова возглавляла его предвыборный штаб).

Адвокаты подтвердили, что Колесникова находится в реанимации больницы скорой помощи в Гомеле. 

"Бригада "скорой" доставила Машу 28 ноября, госпитализировали ее в первое хирургическое отделение и перевели в реанимацию", – говорится в сообщении. 

Адвоката к Колесниковой не пустили, объяснив такое решение "отсутствием заявления" от нее. 

Причина госпитализации неизвестна.

"Защитник Колесниковой Владимир Пыльченко в жалобах на отказ в допуске к Марии в прокуратуру и Управление департамента исполнения наказаний сообщал о своих опасениях за состояние ее здоровья. Никакой реакции на жалобы и обращения от правоохранительных органов не последовало. Что же, вот и результат этого бездействия: Маша госпитализирована", – говорится в релизе.  

Контекст:

Колесникова – белорусская флейтистка. В 2020 году она начала политическую карьеру, возглавив штаб Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до августовских выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного не допущенного к выборам политика Валерия Цепкало, вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.

Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сумели добраться до Киева, утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.

9 сентября стало известно, что Колесникова арестована. С того времени она находилась под стражей. 13 мая 2021 года оппозиционерке предъявили окончательное обвинение в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

4 августа в Минске начался закрытый процесс над Колесниковой и другим оппозиционером – Максимом Знаком (он был главным юристом в штабе Бабарико и обжаловал в суде отказ в его регистрации).

6 сентября белорусский суд признал Колесникову и Знака виновными по всем пунктам обвинения. Суд приговорил Колесникову к 11 годам колонии общего режима, Знака – к 10 годам колонии усиленного режима.

Колесникова отказалась просить о помиловании. Она заявила, что ей неоднократно предлагали "пойти на сделку, в том числе дать интервью государственному телеканалу", чтобы сократить срок или получить свободу.

11 января 2022 года стало известно, что Колесникову этапировали в Гомельскую женскую колонию №4

Бабарико летом 2021 года был приговорен к 14 годам тюрьмы, его этапировали в исправительную колонию №1 города Новополоцк. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, больница, Гомель, реанимация, Виктор Бабарико, Мария Колесникова
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