Без ботокса и филлеров. Компания AbbVie заявила о прекращении поставок в Россию

Компания AbbVie отметила, что у нее нет производственных предприятий в РФ Фото: EPA

"Поскольку трагические события в Украине продолжаются, AbbVie приостановила поставки всех наших продуктов для эстетической медицины в Россию. У нас нет производственных предприятий в регионе", – говорится в заявлении.

В компании отметили, что продолжают следить за безопасностью своих сотрудников в Украине и пожертвовали $1 млн некоммерческим организациям в помощь пострадавшим от военных действий украинцам.

Как отмечает "Коммерсантъ", ботокс и филлеры – самые популярные средства в российской эстетической медицине. Если ботоксу можно найти замену за счет локальных производителей, то альтернативы филлерам практически нет.

Война России против Украины. Главное