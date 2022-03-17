Без ботокса и филлеров. Компания AbbVie заявила о прекращении поставок в Россию

"Поскольку трагические события в Украине продолжаются, AbbVie приостановила поставки всех наших продуктов для эстетической медицины в Россию. У нас нет производственных предприятий в регионе", – говорится в заявлении.
В компании отметили, что продолжают следить за безопасностью своих сотрудников в Украине и пожертвовали $1 млн некоммерческим организациям в помощь пострадавшим от военных действий украинцам.
Как отмечает "Коммерсантъ", ботокс и филлеры – самые популярные средства в российской эстетической медицине. Если ботоксу можно найти замену за счет локальных производителей, то альтернативы филлерам практически нет.
Война России против Украины. Главное
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали массово уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета из РФ уже ушли более 400 компаний. Также информацию об отказавшихся сотрудничать с РФ компанией публикует The Page.
В частности, о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard, компания Adidas отказалась от работы со сборной РФ по футболу, Nike закрывает все магазины. Уходят с рынка РФ и крупные ретейлеры: IKEA, Jysk, LEGO.
Уходят с рынка РФ и многие производители автомобилей: Audi, Chevrolet, Cadillac, Ford, Mercedes, Jaguar, Harley Davidson, Volkswagen и другие.
Компания Apple приостановила продажу продукции, Samsung остановила поставки телефонов и чипов в РФ, Nokia прекращает поставки оборудования для мобильных операторов, AMD запретила поставки микрочипов и видеокарт, Microsoft приостанавливает продажи новых продуктов.
Приостановили прокат своих фильмов в РФ крупнейшие киностудии: Disney, Warner Bros, Sony, Paramount и Universal Pictures. Стриминговая платформа Netflix также присоединилась к бойкоту.
Многие люксовые бренды также временно закрыли свои магазины в РФ или приостановили онлайн-продажи. Среди них Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Cartier и многие другие.
McDonald's заявил о временном закрытии всех своих ресторанов в России, а KFC – о "приостановке инвестиций" в РФ. Остановили работу в стране агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
Список компаний, уходящих из России или приостанавливающих свою деятельность, постоянно расширяется.