Бывший израильский спецназовец Десятник: Израиль – чересчур демократическое государство. Тут русские на демонстрациях кричат "Ахмат – сила!". Это должны прекратить, и нужно запретить российские каналы

Десятник отметил, что израильтяне поддерживают Украину и выступают против президента РФ Владимира Путина.
"Сами коренные израильтяне – они полностью поддерживают Украину. Это очень нравится, аж на сердце тепло от этого – что они так сильно поддерживают. Как я уже говорил, есть, конечно, пророссийские люди в Израиле, которые поддерживают путинский режим и Россию. Это вообще просто неадекватные люди, которые не понимают, за что они... Вообще, находясь в Израиле, они бегают и кричат "Ахмат – сила!", размахивают флагами... Они сами не понимают, что они поддерживают Россию, которая поддерживает... Одно террористическое государство поддерживает другие террористические государства, как Иран, поддерживает террористические организации, как ХАМАС, "Хезболла", которые потом будут бить по вашей же стране: где вы живете. А вы внутри страны бегаете и кричите, устраиваете демонстрации в пользу и поддержку России. Думаю, это очумелые люди. И бог им судья просто, если бог видит, что они делают", – сказал он.
Также Десятник считает, что в Израиле нужно запретить российское пропагандистское телевидение.
"Вот это и бред – что этого не происходит. Потому что чересчур как бы гуманное и демократическое государство, что все можно смотреть и все можно делать. Я считаю, что нужно запретить. Также выходят, как я говорил, они на демонстрации и выступают в поддержку России. Хотя я считаю, что это должны прекратить, но им дают все равно размахивать российскими флагами, кричать "Ахмат – сила!" в пользу России. Это вообще полнейший бред", – заявил он.
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей, но отказывается предоставлять вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны.
Так, действовавший на тот момент министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы ПВО. Ганц отмечал, что Израиль каждый день думает, как еще может помочь Украине, но в то же время он не может "опустошить свои запасы ПВО".
Украинские власти неоднократно обращались к Израилю за помощью, но получали отказ. "Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине. Российские разговоры с руководством Израиля, я уверен, полностью влияют на их действия", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в сентябре.
Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
В январе 2023 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль остается единственной демократической страной, которая с начала лета ни разу не выразила соболезнования по поводу обстрелов украинской гражданской инфраструктуры и массовой гибели украинских граждан.
27 января израильский посол в Германии Рон Просор заявил в интервью изданиям Funke Mediengruppe, что Израиль поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии намного больше, чем это известно общественности.
Израиль готов к военной помощи Украине против агрессии России, но в той степени, которая не спровоцирует Москву. Об этом Нетаньяху заявил 2 февраля на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, писало израильское издание Тimes of Israel со ссылкой на источник, знакомый с содержанием разговора политиков. Нетаньяху выразил готовность отправить в Киев некое "военное оборудование".