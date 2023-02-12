Бывший израильский спецназовец Десятник: Израиль – чересчур демократическое государство. Тут русские на демонстрациях кричат "Ахмат – сила!". Это должны прекратить, и нужно запретить российские каналы

Десятник отметил, что израильтяне поддерживают Украину и выступают против президента РФ Владимира Путина.

"Сами коренные израильтяне – они полностью поддерживают Украину. Это очень нравится, аж на сердце тепло от этого – что они так сильно поддерживают. Как я уже говорил, есть, конечно, пророссийские люди в Израиле, которые поддерживают путинский режим и Россию. Это вообще просто неадекватные люди, которые не понимают, за что они... Вообще, находясь в Израиле, они бегают и кричат "Ахмат – сила!", размахивают флагами... Они сами не понимают, что они поддерживают Россию, которая поддерживает... Одно террористическое государство поддерживает другие террористические государства, как Иран, поддерживает террористические организации, как ХАМАС, "Хезболла", которые потом будут бить по вашей же стране: где вы живете. А вы внутри страны бегаете и кричите, устраиваете демонстрации в пользу и поддержку России. Думаю, это очумелые люди. И бог им судья просто, если бог видит, что они делают", – сказал он.

Также Десятник считает, что в Израиле нужно запретить российское пропагандистское телевидение.

"Вот это и бред – что этого не происходит. Потому что чересчур как бы гуманное и демократическое государство, что все можно смотреть и все можно делать. Я считаю, что нужно запретить. Также выходят, как я говорил, они на демонстрации и выступают в поддержку России. Хотя я считаю, что это должны прекратить, но им дают все равно размахивать российскими флагами, кричать "Ахмат – сила!" в пользу России. Это вообще полнейший бред", – заявил он.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube



