Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тыс., каждый седьмой погибший – мигрант

По данным Сойлу, 7302 погибших, то есть каждый седьмой, – это мигранты.
Продолжается идентификация 985 тел погибших в результате землетрясений.
Министр рассказал, что завалы после землетрясения еще разбирают. Это подразумевает, что число жертв может увеличиться.
По состоянию на 13 марта было известно о 48 448 жертвах землетрясения в Турции.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
По данным посольства Украины в Стамбуле, из пострадавших от землетрясений турецких регионов Газиантеп и Хатай были эвакуированы 15 граждан Украины, в том числе семья, которая находилась под завалами 12 часов. В результате землетрясения в Турции погибло пять граждан Украины.
В Сирии в результате того же землетрясения погибли не менее 6 тыс. человек.
В феврале в Турции произошло еще несколько землетрясений, но их последствия были не настолько масштабными, хотя из-за них также погибли люди.