Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тыс., каждый седьмой погибший – мигрант

По данным Сойлу, 7302 погибших, то есть каждый седьмой, – это мигранты.

Продолжается идентификация 985 тел погибших в результате землетрясений.

Министр рассказал, что завалы после землетрясения еще разбирают. Это подразумевает, что число жертв может увеличиться.

По состоянию на 13 марта было известно о 48 448 жертвах землетрясения в Турции.