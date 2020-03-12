"Цирк сделан не для нас". Россиян спросили об их отношении к обнулению сроков Путина. Видео

20 января президент РФ Владимир Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. В соответствии с утвержденными 11 февраля поправками, Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий. Однако 10 марта по предложению депутата от "Единой России" Валентины Терешковой Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина.

11 марта поправки поддержали обе палаты российского парламента. Если конституционный суд РФ подтвердит соответствие поправок конституции, проект вынесут на всероссийское голосование 22 апреля.