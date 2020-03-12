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"Цирк сделан не для нас". Россиян спросили об их отношении к обнулению сроков Путина. Видео

Российский парламент принял поправки к конституции, согласно которым президент Владимир Путин сможет баллотироваться на очередной срок, несмотря на то, что дважды подряд объявлялся победителем выборов. Телеканал "Настоящее время" спросил россиян, как они к этому относятся. Ролик был опубликован 12 марта. Большинство опрошенных граждан отрицательно отнеслись к законодательным изменениям: "П...здец", "Думаю, что этот цирк сделан не для нас", "Вот навсегда Путин, получается".

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Путин занимает должность президента с перерывом с 2000 года
Путин занимает должность президента с перерывом с 2000 года
Фото: ЕРА

20 января президент РФ Владимир Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. В соответствии с утвержденными 11 февраля поправками, Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий. Однако 10 марта по предложению депутата от "Единой России" Валентины Терешковой Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина.

11 марта поправки поддержали обе палаты российского парламента. Если конституционный суд РФ подтвердит соответствие поправок конституции, проект вынесут на всероссийское голосование 22 апреля.

видео

Видео: Настоящее Время. DIGITAL / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция, соцопрос, президент
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