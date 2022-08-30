"Даже если буду стоять на пьедестале как полька, знайте: эта медаль будет для всех белорусов". Тимановская заявила, что получила польское гражданство

Также Тимановская опубликовала в Instagram Stories фотографию документа о получении гражданства Польши. Спортсменка призналась, что ей было тяжело молчать об этой новости больше месяца. Документ о получении нового гражданства, который обнародовала бегунья, датирован 28 июня.

Фото: kristi_timanovskaya / Instagram

Тимановская призналась, что получить польское гражданство было тяжело и это заняло больше времени, чем она ожидала, ей пришлось пропустить зимний сезон, бороться с депрессией и срывами.

"Да, многое нам приходилось выгрызать (в прямом смысле этого слова) последние 12 месяцев жизни. Нет, я не сдалась. Нет, я не завершила карьеру и не планирую это делать. Нет, меня не сломили. Нет, я ни в коем случае не забуду про Беларусь и не перестану помогать тем , кто в этом нуждается", – пообещала она.



Спортсменка говорит, что ей пришлось пожертвовать всем, что она строила долгие 24 года в Беларуси, оставить там своих родных, работу, друзей, свой дом. Но приобрела намного больше, чем потеряла, – невероятную поддержку людей, новые знания и даже жизненные уроки, которые, как призналась бегунья, действительно были ей нужны, чтобы переосмыслить свою жизнь.

"Сегодня я даю вам слово, что буду стараться на все 100%, чтобы показать свой максимум. И даже если я буду стоять на пьедестале как полька, знайте: эта медаль будет для всех белорусов. И за нашу свободу. Жыве Беларусь! Спасибо, Польша!" – заключила Тимановская.