"Даже если буду стоять на пьедестале как полька, знайте: эта медаль будет для всех белорусов". Тимановская заявила, что получила польское гражданство

Также Тимановская опубликовала в Instagram Stories фотографию документа о получении гражданства Польши. Спортсменка призналась, что ей было тяжело молчать об этой новости больше месяца. Документ о получении нового гражданства, который обнародовала бегунья, датирован 28 июня.
Тимановская призналась, что получить польское гражданство было тяжело и это заняло больше времени, чем она ожидала, ей пришлось пропустить зимний сезон, бороться с депрессией и срывами.
"Да, многое нам приходилось выгрызать (в прямом смысле этого слова) последние 12 месяцев жизни. Нет, я не сдалась. Нет, я не завершила карьеру и не планирую это делать. Нет, меня не сломили. Нет, я ни в коем случае не забуду про Беларусь и не перестану помогать тем , кто в этом нуждается", – пообещала она.
Спортсменка говорит, что ей пришлось пожертвовать всем, что она строила долгие 24 года в Беларуси, оставить там своих родных, работу, друзей, свой дом. Но приобрела намного больше, чем потеряла, – невероятную поддержку людей, новые знания и даже жизненные уроки, которые, как призналась бегунья, действительно были ей нужны, чтобы переосмыслить свою жизнь.
"Сегодня я даю вам слово, что буду стараться на все 100%, чтобы показать свой максимум. И даже если я буду стоять на пьедестале как полька, знайте: эта медаль будет для всех белорусов. И за нашу свободу. Жыве Беларусь! Спасибо, Польша!" – заключила Тимановская.
Тимановская 1 августа 2021 года заявила в соцсетях, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде 2020 на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. По ее словам, это произошло, так как белорусский НОК "накосячил" и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб.
Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская лететь отказалась, так как опасалась, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.
Тимановская обратилась в МОК и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.
После инцидента МОК выслал с Олимпиады главного тренера сборной Беларуси Артура Шумака и главу национальной команды по легкой атлетике Юрия Моисевича из-за Тимановской.
Муж Тимановской Арсений Зданевич сначала уехал из Беларуси в Киев, а потом получил польскую гуманитарную визу. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу. 4 августа она улетела из Токио и транзитом через Вену прибыла в Варшаву. На следующий день Зданевич на автомобиле уехал в Польшу.
19 августа Тимановская заявила, что сменит спортивное гражданство, чтобы выступать за Польшу.