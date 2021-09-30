МОК и World Athletics начнут расследование в отношении двух белорусских тренеров после скандала с Тимановской

В заявлении отмечается, что официальное расследование в отношении главного тренера сборной Беларуси Артура Шумака и главы национальной команды по легкой атлетике Юрия Моисевича при поддержке МОК будет проводить Athletics Integrity Unit – независимый орган, созданный World Athletics для решения всех вопросов профессиональной этики в спорте.

Контекст:

Тимановская 1 августа заявила в соцсетях, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде 2020 на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. По ее словам, это произошло, так как белорусский НОК "накосячил" и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб.

Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская лететь отказалась, так как опасалась, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Тимановская обратилась в МОК и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.

После инцидента МОК выслал с Олимпиады Шумака и Моисевича из-за Тимановской.

Муж Тимановской Арсений Зданевич сначала уехал из Беларуси в Киев, а потом получил польскую гуманитарную визу. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу. 4 августа она улетела из Токио и транзитом через Вену прибыла в Варшаву. На следующий день Зданевич на автомобиле уехал в Польшу.

19 августа Тимановская заявила, что сменит спортивное гражданство, чтобы выступать за Польшу.