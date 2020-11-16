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Эрдоган попросил парламент Турции позволить отправку военных в Нагорный Карабах

Отправка турецких военных в Азербайджан в рамках урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе соответствует национальным интересам Турции, говорится в проекте указа Реджепа Эрдогана.

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В подготовленном Эрдоганом документе указано, что размещение военных определят в Баку
В подготовленном Эрдоганом документе указано, что размещение военных определят в Баку
Фото: ЕРА

Президент Турции Реджеп Эрдоган обратился в парламент страны с просьбой разрешить отправку турецких военных в Нагорный Карабах. Об этом 16 ноября проинформировало турецкое государственное агентство "Анадолу".

Проект указа Эрдогана представлен в парламент, в его тексте "привлекается внимание к условиям совместного заявления по Нагорному Карабаху, а также требованию официального Баку по формированию совместного центра Турции и РФ по мониторингу за режимом прекращения огня".

"Место совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. ...Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции", – цитирует "Анадолу" проект указа.

Срок действия мандата определен в один год, "рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться администрацией президента Турции".

В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

К утру 10 ноября минобороны РФ отправило в Нагорный Карабах 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 с миротворцами. 11 ноября в аэропорту Эребуни приземлился самолет с командованием российских миротворческих сил.

Алиев говорил о размещении турецких миротворцев в регионе. По его словам, миротворческая миссия будет проводиться совместно Россией и Турцией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что достигнутые договоренности об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе не предусматривают появления там турецких миротворцев. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что в Нагорном Карабахе не будет турецких миротворцев. При этом 10 ноября у Алиева обнародовали видеозапись разговора с Путиным, в которой первый говорит о совместной миротворческой миссии России и Турции, а Путин это заявление никак не комментирует.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, военные, Азербайджан, Нагорный Карабах, парламент, конфликт, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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