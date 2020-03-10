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Эрдоган сообщил об уничтожении в Сирии восьми российских ЗРК "Панцирь"

С помощью беспилотников удалось уничтожить "дорогие и важные" ракетные комплексы в сирийском Идлибе, сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

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Эрдоган посетил Брюссель, где встречался с руководителями ЕС
Эрдоган посетил Брюссель, где встречался с руководителями ЕС
Фото: ЕРА

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об уничтожении в сирийской провинции Идлиб восьми зенитных ракетных комплексов "Панцирь" российского производства. Об этом он рассказал журналистам по дороге из Брюсселя, где проводил переговоры с руководством Европейского союза и НАТО, информирует телеканал NTV.

По утверждению Эрдогана, комплексы были ликвидированы в результате атаки беспилотных аппаратов. Уничтожены "очень дорогие и важные системы" сирийской противовоздушной обороны, подчеркнул президент.

Он выразил удовлетворение тем, что вступил в силу и действует временный режим прекращения огня в Идлибе, и не исключил, что перемирие станет постоянным.

В феврале 2020 года активизировались боевые действия в провинции Идлиб, где находятся турецкие военные. Так, 27 февраля в результате удара по Идлибу погибло 34 турецких военных, 36 получили ранения.

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции. 

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. 1 марта Турция объявила о начале военной операции “Весенний щит” в Сирии.

По сообщениям СМИ, основные потери сирийским войскам наносили "рои дронов" – массированные налеты турецких беспилотников, атаковавших военные базы, химические склады и объекты сирийской системы противоракетной обороны.

Президент России Владимир Путин и Эрдоган 5 марта согласовали совместный меморандум по урегулированию конфликта в Сирии, который предусматривает прекращение с 6 марта огня вдоль всей линии соприкосновения в Идлибе.

Теги: Россия, Реджеп Эрдоган, ПВО, перемирие, беспилотники, Идлиб, война в Сирии, Панцирь-С
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