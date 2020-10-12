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Евросоюз продлил санкции против РФ по делу Скрипалей

Санкции Евросоюза против России по делу об отравлении бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продлены на год.

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В санкционном списке ЕС девять лиц
В санкционном списке ЕС девять лиц
Фото: depositphotos.com

Совет Евросоюза до 16 октября 2021 года продлил санкции за применение химического оружия, в том числе и по делу об отравлении бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Введенные в 2018 году ограничительные меры, действие которых истекало 16 октября этого года, применяются в отношении девяти лиц. Пятеро из них связаны с химическими атаками в Сирии, еще четверо – с применением нервно-паралитического агента "Новичок" в Солсбери.

Также санкции введены против одной организации – Центра научных исследований, который занимается разработкой химоружия для сирийского режима.

"Ограничительные меры состоят из запрета на поездки в ЕС и замораживания активов для физических и юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам в ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным лицам", – говорится в сообщении.

66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состояния. Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".

30 июня 2018 года в Великобритании госпитализировали 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Изначально подозревали, что пара отравилась наркотиками, но дополнительная экспертиза выявила следы "Новичка". 8 июля Стерджесс умерла в больнице.

5 сентября 2018 года в прокуратуре Британии назвали фамилии, под которыми подозреваемые в совершении отравления въехали в страну, – Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами ГРУ.

Двое мужчин, чьи фото опубликовала британская прокуратура, заявили в телеинтервью, что действительно были в Солсбери, но ездили туда исключительно на экскурсию. Свою причастность к отравлению и к работе в ГРУ они отрицали.

Расследователи группы Bellingcat и российского издания The Insider выяснили, что человек, известный под фамилией Боширов, – это полковник ГРУ Анатолий Чепига, а Александр Петров – врач из ГРУ Александр Мишкин.

В октябре 2018 года СМИ сообщили, что к отравлению Скрипаля причастен еще один человек – офицер российской разведки Сергей Федотов, который мог курировать операцию.

Теги: Совет ЕС, отравление, Евросоюз, Сергей Скрипаль, Новичок, Юлия Скрипаль, отравление в Солсбери, Руслан Боширов, Александр Петров, Анатолий Чепига, Александр Мишкин
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