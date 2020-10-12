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Евросоюз заявил о крайней обеспокоенности продолжением конфликта в Нагорном Карабахе

Совет Европы призвал Азербайджан и Армению остановить бои в Нагорном Карабахе. С таким же обращением вчера выступил и президент Европейского совета Шарль Мишель, но сегодня утром стороны снова обвинили друг друга в обстрелах.

В ООН говорят о 53 жертвах боевых действий в Нагорном Карабахе
В ООН говорят о 53 жертвах боевых действий в Нагорном Карабахе
Фото: ЕРА

Европейский союз крайне обеспокоен продолжением боев в Нагорном Карабахе и призывает стороны конфликта соблюдать условия заключенного 10 октября перемирия. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Совета Европы от 11 октября.

ЕС заявил о необходимости воздерживаться от любых действий, которые могут привести к новым жертвам.

"Мы с крайним беспокойством отмечаем сообщения о продолжающихся военных действиях, в том числе против гражданских объектов, а также о жертвах среди гражданского населения, и настоятельно призываем стороны обеспечить полное соблюдение соглашения на местах", – сказано в тексте заявления.

Евросоюз считает необходимым вести предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ без предварительных условий и на основе согласованных принципов.

"ЕС продолжает поддерживать работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ по поиску политического урегулирования конфликта путем переговоров и будет по-прежнему участвовать в усилиях по достижению прочного мира в регионе", – заявили в Совете ЕС.

Президент Европейского совета Шарль Мишель 11 октября уже призывал Азербайджан и Армению к деэскалации конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Несмотря на это, сегодня утром Азербайджан и Армения снова взаимно обвинили друг друга в серии обстрелов.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

По данным ООН, боевые действия в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе унесли жизни уже около 53 мирных жителей, включая детей.

Теги: ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, военное положение, перемирие, Европейский союз, обстрелы, погибшие, Шарль Мишель, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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