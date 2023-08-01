Фейгин о продвижении ВСУ на юге Украины: Это болезненно сказывается на Кремле. Отсюда его рефлекторные взывания: давайте скорее за стол переговоров

Фейгин: На Западе есть среда, которая очень ждет переговоров между Киевом и Москвой Фото: Mark Feygin / Facebook

"Внутри американской администрации тот же [директор Центрального разведывательного управления США Уильям] Бернс и [советник Белого дома по национальной безопасности Джейк] Салливан являются протагонистами возможных договоренностей с Москвой. Не секретная информация, что глава ЦРУ общался и с президентом Украины Владимиром Зеленским, он общался с [главой Службы внешней разведки страны-оккупанта РФ Сергеем] Нарышкиным. Это подтверждаемая информация. И обсуждали возможные варианты этого перемирия. Эта тема никогда не уходила. На протяжении всех 17 месяцев войны она всегда существовала, всегда были разговоры о том, что возможны варианты договоренности, при которых там разойдутся, мир в обмен на землю и что-то в этом роде. Это возникает в те моменты, когда возникает неявность военного успеха Украины. То есть контрнаступление типа застопорилось, большая гибель, техника гибнет, вот у них не задалось, давайте переходить к переговорам, – это же слова Путина", – отметил Фейгин.

По его мнению, США не пойдут на шантаж Киева в угоду Москве.

"Их задача убедить Соединенные Штаты, Вашингтон, чтобы они заставили Киев, Украину, пойти на эти переговоры. То есть их задача в том, чтобы, используя некий шантаж, вашингтонское руководство, НАТО там и так далее, под предлогом того, что поставки вооружений зависят от вашей сговорчивости, [предложили] давайте договариваться. Я не думаю, что это вариант рабочий. Никто не пойдет на шантаж Киева поставками вооружений. Но это и не значит, что эти консультации, эти отношения не будут продолжаться. Это продолжится", — заявил Фейгин.

Он обратил внимание, что успешное продвижение ВСУ в сторону Мариуполя мотивирует российское руководство активнее добиваться переговоров.

"Мы утверждаем, что это все, безусловно, очень болезненно сказывается на Кремле и отсюда рефлекторные движения, лихорадочные Кремля к тому, чтобы взывать о том, что там все погибли, вся техника уничтожена, давайте скорее за стол переговоров. Я думаю, что и на Западе это отклик в отдельных местах получает. Не будем обманывать ни себя, ни других. Безусловно, есть среда, в которой ждут этих переговоров и хотят извлечь свою выгоду из этого", – сказал Фейгин.

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