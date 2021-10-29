Грузия не вела и не ведет переговоров с Украиной об экстрадиции Саакашвили – МИД

В пятницу в руставской тюрьме с Саакашвили, который голодает 29-й день, встретились народные депутаты Украины Александр Ковальчук (фракция "Слуга народа") и Юлия Клименко ("Голос"), сообщило "Эхо Кавказа".

"Мы просим, чтобы его отдали в Украину, потому что он является украинским гражданином. Здесь мы это обсуждать не будем, это вопрос обсуждения между дипломатами… Мне кажется, что и грузинская, и украинская власть – все заинтересованы в том, чтобы Михаил был жив и здоров прежде всего. А дальше уже можно вести переговоры о том, как забрать его в Украину", – рассказала журналистам Клименко.

В МИД Грузии "со всей ответственностью" опровергли информацию о возможных переговорах с украинской стороной по дипломатическим каналам в отношении Саакашвили.

"Переговоров об экстрадиции Михаила Саакашвили в Украину не было, они не ведутся и сейчас", – подчеркнули в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

28 октября досрочное освобождение Саакашвили и его передачу Украине исключил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.