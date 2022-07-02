Корниенко: РФ за четыре месяца доказала, что дипломатия не про нее, они хотят решать военными методами. Пожалеют

"Относительно возвращения Крыма наши власти точно не в чем упрекнуть, потому что мы сделали больше, чем делалось до этого. Понимая, что из-за этого будут проблемы с Россией, потому что даже разговоры об этом Россия воспринимает как угрозу национальной безопасности", – сказал он.
Первый вице-спикер Рады напомнил, что некоторые политики в Европе, "которые сейчас не у власти", продвигали мнение, что можно "поменять на что-нибудь".
"Но Россия за эти более чем четыре месяца доказала, что дипломатия – это не про нее. Они хотят решать вопросы военными методами, о чем впоследствии как страна будут жалеть", – заявил Корниенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. До открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года между материковой Украиной и Крымом действовал контрольно-пропускной режим. Киев де-факто не контролирует полуостров.
Российские оккупанты контролируют Автономную Республику Крым, часть Николаевской, Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал 2 июня, что оккупанты контролируют около 20% территории Украины.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с Зеленским 16 июня в Киеве заявил, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией.