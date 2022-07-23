Литва возобновила железнодорожный транзит товаров в Калининградскую область РФ

Отмечается, что такие изменения предусматривают правила, опубликованные Еврокомиссией.

"Согласно соответствующему регламенту Совета Евросоюза и руководству ЕК, а также толкованиям компетентных органов, в соответствии с условиями усиления контроля транзитных товаров, предусмотренными в руководстве ЕК, LTG Cargo возобновит такие перевозки с сегодняшнего дня, то есть 22 июля. Они будут осуществляться с соблюдением условий усиления контроля транзитных товаров, предусмотренных в руководстве ЕК", – говорится в сообщении компании.

Портал отметил, что транзит подсанкционных товаров будет разрешен только в том случае, если они необходимы, не считаются необычным потоком или моделью торговли и не обходят ограничения.

Также объем грузоперевозок должен будет соответствовать среднему объему перевозок грузов по железной дороге за три года (с 2019-го до конца 2021 года). Средние значения будут рассчитаны для каждого кода товара отдельно, и если их объем достигнет среднегодовых значений, заявки на дальнейший транзит будут отклоняться.

В то же время перевозка предметов роскоши транзитом не будет возобновлена до отдельного разъяснения.

Товары, которые ранее перевозили грузовыми автомобилями, не будут учитываться при расчете среднего показателя перевозок.

Согласно заявлениям Еврокомиссии, разрешен транзит товаров только железнодорожными путями.