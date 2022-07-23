Литва возобновила железнодорожный транзит товаров в Калининградскую область РФ

Отмечается, что такие изменения предусматривают правила, опубликованные Еврокомиссией.
"Согласно соответствующему регламенту Совета Евросоюза и руководству ЕК, а также толкованиям компетентных органов, в соответствии с условиями усиления контроля транзитных товаров, предусмотренными в руководстве ЕК, LTG Cargo возобновит такие перевозки с сегодняшнего дня, то есть 22 июля. Они будут осуществляться с соблюдением условий усиления контроля транзитных товаров, предусмотренных в руководстве ЕК", – говорится в сообщении компании.
Портал отметил, что транзит подсанкционных товаров будет разрешен только в том случае, если они необходимы, не считаются необычным потоком или моделью торговли и не обходят ограничения.
Также объем грузоперевозок должен будет соответствовать среднему объему перевозок грузов по железной дороге за три года (с 2019-го до конца 2021 года). Средние значения будут рассчитаны для каждого кода товара отдельно, и если их объем достигнет среднегодовых значений, заявки на дальнейший транзит будут отклоняться.
В то же время перевозка предметов роскоши транзитом не будет возобновлена до отдельного разъяснения.
Товары, которые ранее перевозили грузовыми автомобилями, не будут учитываться при расчете среднего показателя перевозок.
Согласно заявлениям Еврокомиссии, разрешен транзит товаров только железнодорожными путями.
После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России.
С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили пропуск транзита из Калининградской области и в область из других регионов России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область, в том числе стройматериалы.
Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Литвы незаконным. В МИД РФ временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене, по данным "РИА Новости", заявили, "что, если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов". Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что происходящее "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".
Запрет на транзит в Калининград через Литву в рамках санкций ЕС против России действует исключительно на подсанкционные товары вопреки заявлениям РФ о "блокаде" региона, заявлял министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
22 июня Литва запретила транзит некоторых товаров в Калининградскую область России не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил 26 июня, что Литва будет сохранять контроль за транзитом товаров через свою территорию. "Ни о каких "коридорах" не может быть и речи, как и о каких-либо мыслях об уступках России в ответ на угрозы Кремля", – отметил он.
10 июля вступили в силу новые ограничения на транзит российских товаров в Калининград.
13 июля Еврокомиссия опубликовала обновленное разъяснение санкций ЕС в отношении применения ограничительных мер к российским товарам, перемещаемым транзитом через территорию Евросоюза. В частности, Еврокомиссия разрешила транзит подсанкционных товаров по железной дороге (кроме военных товаров и товаров двойного назначения) в Калининградскую область (РФ) и из нее через территорию ЕС. Новые правила также предполагают, что страны Евросоюза должны осуществлять мониторинг "товарооборота" между материковой Россией и Калининградской областью. Он не должен превышать средний показатель за последние три года.