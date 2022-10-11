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Лукашенко подчинил себе органы госбезопасности Беларуси

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Лукашенко подписал два указа о "совершенствовании деятельности системы органов государственной безопасности"
Лукашенко подписал два указа о "совершенствовании деятельности системы органов государственной безопасности"
Фото: depositphotos.com

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября подписал два указа о "совершенствовании деятельности системы органов государственной безопасности". Об этом сообщает его пресс-служба.

В указе № 356 сообщается об изменениях в ряд прежних указов Лукашенко в развитие положений обновленного закона "Об органах государственной безопасности Республики Беларусь".

"Предусмотрено подчинение органов государственной безопасности исключительно президенту Беларуси, совершенствуется их система",  говорится в сообщении.

При этом указ № 355 предусматривает реорганизацию госучреждения "Институт национальной безопасности Республики Беларусь" в Академию национальной безопасности. Указ утверждает также устав этого учреждения.

Совету министров и Комитету госбезопасности Беларуси поручено до 1 января 2023 года принять меры, чтобы реализовать эти указы.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, которые должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, указ, закон, комитет, безопасность
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