МИД Беларуси пообещал обнародовать доказательства иностранного влияния на протесты

Министерство иностранных дел Беларуси призвало европейских коллег не делать поспешных выводов, а оценивать протесты объективно и без эмоций.

В МВД Беларуси заявили о 3 тыс. задержанных во время протестов в ночь на 10 августа Фото: ЕРА

Министерство иностранных дел Беларуси пообещало предоставить дипломатам стран Европейского союза доказательства зарубежного влияния на протесты в городах страны, которые начались после выборов президента. Такое заявление МИД Беларуси опубликовал 11 августа.

Дипломаты Беларуси призвали европейских коллег не делать поспешных выводов о насилии правоохранителей над демонстрантами.

"Абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию", – сообщили в ведомстве.

Представители МИД считают, что отдельные выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и неправде.

"Более 250 пострадавших, баррикады на улицах, попытки захвата административных зданий… Нападение на сотрудников посольства Беларуси в Лондоне. Это все еще мирный протест? Что еще должно произойти, чтобы мнение стало объективным? Хватит ли политической смелости увидеть хотя бы тех, кто явно провоцирует?" – сообщили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что готовы представить конкретные и неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа.