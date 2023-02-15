Минфин Украины призвал Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег исключить РФ и начать расследование по ней самой

Минфин призывает также внести РФ в черный список как юрисдикцию с высоким уровнем риска на ближайшем заседании 20–24 февраля в Париже (Франция).

"Россия сегодня является одной из самых больших угроз глобальной финансовой безопасности: она занимается отмыванием денег, уклонением от санкций, использует финансовую и банковскую системы для финансирования терроризма во всем мире и способствует распространению оружия массового поражения среди государств, внесенных в черный список FATF", – говорится в сообщении.

FATF возглавляет глобальную борьбу с отмыванием денег, терроризмом и финансированием распространения оружия массового поражения. Действия России являются нарушением стандартов FATF и должны быть немедленно рассмотрены организацией, считают в украинском правительстве.

В Министерстве финансов отмечают, что FATF в октябре 2022 года уже ввела для РФ определенные ограничения, запретив ей участие в текущих и будущих проектных группах FATF. Тогда в организации обещали следить за развитием ситуации и возвращаться к вопросу о снятии или продлении санкций на каждом пленарном заседании.

"Продолжающиеся атаки России на мировую финансовую систему являются явным нарушением международных норм и требуют более решительной реакции. FATF должна быстро реагировать на события, угрожающие подорвать ее мандат, особенно если эта угроза поступает от одного из ее членов. Россия продемонстрировала, что она не соблюдает правила и принципы FATF, и сохранение РФ как члена FATF посылает вредный сигнал как для членов FATF, так и для других юрисдикций", – уверены в украинском Минфине.