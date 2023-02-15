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Минфин Украины призвал Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег исключить РФ и начать расследование по ней самой

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FATF уже запретила РФ участвовать в текущих и будущих проектах
FATF уже запретила РФ участвовать в текущих и будущих проектах
Фото: FATF / Facebook

Министерство финансов Украины обратилось в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) с просьбой исключить Россию из списка стран-членов. Об этом Министерство финансов Украины сообщило 15 февраля.

Минфин призывает также внести РФ в черный список как юрисдикцию с высоким уровнем риска на ближайшем заседании 20–24 февраля в Париже (Франция).

"Россия сегодня является одной из самых больших угроз глобальной финансовой безопасности: она занимается отмыванием денег, уклонением от санкций, использует финансовую и банковскую системы для финансирования терроризма во всем мире и способствует распространению оружия массового поражения среди государств, внесенных в черный список FATF", – говорится в сообщении.

FATF возглавляет глобальную борьбу с отмыванием денег, терроризмом и финансированием распространения оружия массового поражения. Действия России являются нарушением стандартов FATF и должны быть немедленно рассмотрены организацией, считают в украинском правительстве.

В Министерстве финансов отмечают, что FATF в октябре 2022 года уже ввела для РФ определенные ограничения, запретив ей участие в текущих и будущих проектных группах FATF. Тогда в организации обещали следить за развитием ситуации и возвращаться к вопросу о снятии или продлении санкций на каждом пленарном заседании.

"Продолжающиеся атаки России на мировую финансовую систему являются явным нарушением международных норм и требуют более решительной реакции. FATF должна быстро реагировать на события, угрожающие подорвать ее мандат, особенно если эта угроза поступает от одного из ее членов. Россия продемонстрировала, что она не соблюдает правила и принципы FATF, и сохранение РФ как члена FATF посылает вредный сигнал как для членов FATF, так и для других юрисдикций", – уверены в украинском Минфине.

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/pfbid0Bkh43vWd8qznjQswRzSn9CbPmPjxZW5mGhw9tZWanqYfNno33V5VLfRume3u9Rrql

Контекст:

FATF существует с 1989 года. Сейчас членами FATF являются 37 стран и две международные организации. Россия входит в FATF с июня 2003 года.

Украина добивается исключения России из организации. Минфин Украины считает, что внесение России в черный список FATF не позволит российскому режиму обойти международные санкции, введенные против нее в связи с ее вторжением в Украину, через существующие лазейки.

Верховная Рада Украины в августе приняла обращение к членам FATF с просьбой исключить Россию из числа членов организации и внести ее в список стран с высоким риском.

После полномасштабного вторжения России в Украину РФ исключили из многих международных организаций: Совета ЕвропыАгентства по ядерной энергиикоординационной группы развитых стран в рамках Всемирной торговой организацииСовета по правам человека ООН и других.

Теги: Россия, санкции, Министерство финансов, FATF, банковская система, отмывание денег, обращение
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