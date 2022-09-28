ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Вы это серьезно, Reuters?", "Как пахнут российские деньги, AFP?" Журналистов западных агентств обвинили в распространении российской пропаганды о псевдореферендумах в Украине

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Часть западных агентств изменила заголовки новостей о "референдумах" после критики в сети
Часть западных агентств изменила заголовки новостей о "референдумах" после критики в сети
Фото: EPA

Ряд влиятельных западных агентств подал в своих публикациях и соцсетях информацию о псевдореферендумах, организованных россиянами на оккупированных территориях Украины, так, будто это было легитимное голосование. Это вызвало возмущение как у украинцев, так и у поддерживающих их иностранцев, передает издание "ГОРДОН".

"Вы спрашивали, почему [президент РФ Владимир] Путин реализовал это организованное лицемерие и издевательство над людьми на оккупированных территориях. Фейковые референдумы – это не юридическая процедура, а информационная спецоперация. Когда я вижу, как об этом сообщают мировые СМИ, я начинаю верить, что он может достичь своей цели", – написала в Twitter глава украинской организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук. 

Она опубликовала скриншоты заголовков мировых агентств. Associated Press, в частности, выпустило новости "Жители Станицы Луганской проголосовали на референдуме" и "Голоса подсчитаны на российском референдуме в Донецке", а в одном из текстов было утверждение, что пятидневное голосование "определит будущее Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей". 

"Более 96% заявили, что выступают за присоединение к России, согласно первым результатам голосования в оккупированных регионах Украины", – говорилось в твите Reuters. 

Скриншот: Reuters / Twitter
Скриншот: Reuters / Twitter

"99% заложников поддерживают действия террористов, заявили террористы" – прокомментировал этот пост украинский журналист, телеведущий Роман Винтонив (псевдоним Майкл Щур), который сейчас служит в территориальной обороне. 

"Вы это серьезно, Reuters? Вы предполагаете, что это ужасное нарушение всех возможных прав и законов имеет хоть малейшую легитимность? Ваш заголовок грубо манипулирует и не имеет ничего общего с журналистскими стандартами. Кстати, как партнерство с ТАСС?" – написала представительница Украинского кризисного медиа-центра Александра Цехановская. 

Скриншот: Reuters / Twitter
Скриншот: Reuters / Twitter

Скриншот: Reuters / Twitter
Скриншот: Reuters / Twitter

"Вот что бывает, когда новости об Украине пишут корреспонденты, специализирующиеся на России", – прокомментировала ситуацию украинская журналистка Анастасия Станко, опубликовав скриншот биографии автора новости о псевдореферендумах Марка Тревельяна.  

Живущий в Финляндии волонтер и блогер Сергей Мохов объявил "референдум" в Twitter и вынес на голосование один вопрос: "Является ли Reuters российской информационной операцией?". К настоящему моменту более 93% его читателей проголосовали за ответ "да". 

"Более 93% интернета считают Reuters информационной операцией России", – смоделировал возможную новость на основе этого голосования один из комментаторов. 

Скриншот: Sergey Mohov / Twitter
Скриншот: Sergey Mohov / Twitter

Вскоре твит Reuters был удален, а заголовок новости на сайте изменен на: "Прокси Москвы в оккупированных регионах Украины сообщают о большом количестве голосов за присоединение к России".

Первоначальный заголовок сохранился на превью в публикации агентства в Facebook. Комментарии в этом аккаунте отключены. Подводка к ссылке в этой публикации сейчас выглядит так: "Первые частичные результаты голосования из четырех оккупированных Россией регионов Украины показали, что более 96% – за вступление в состав России на так называемых референдумах, которые Киев и Запад осудили как фикцию".

Скриншот: Reuters / Facebook
Скриншот: Reuters / Facebook

Газета Financial Times опубликовала новость и твит: "На проведенных Россией референдумах в оккупированной Украине выбрали аннексию".

Позднее в заголовке новости "референдумы" обозначили как "sham" (фейковые, поддельные), твит сохранился неизменным. 

Скриншот: FT Europe / Twitter
Скриншот: FT Europe / Twitter

В ответ один из комментаторов предложил посмотреть значение слова "референдум" в словаре "или хотя бы в "Википедии". 

"Использование слова референдум для описания этой ситуации вызывает такие же ощущения, как если бы вы описали ограбление как сбор пожертвований", – прокомментировал другой. 

Скриншот: FT Europe / Twitter
Скриншот: FT Europe / Twitter

"Позорный твит от Financial Times, легитимирующий российские "голоса заложников", – прокомментировали в англоязычном журнале Business Ukraine

Пользователи также обратили внимание на использование кавычек в твитах агентства AFP, посвященных псевдореферендумам и реакции мира на них.

Агентство опубликовало сообщения: "Пророссийские чиновники заявляют о победе в голосовании за аннексию Запорожья" и "Промосковские власти заявляют о победе в голосовании за аннексию Херсонской области Украины", – в которых не выражалось никаких сомнений в легитимности этих "властей" или "голосования". Однако сразу после этого AFP сообщило: "ООН заявляет о "приверженности" "территориальной целостности" Украины в "признанных" границах.

"Кавычки? Как пахнут русские деньги, AFP?" – спросил пользователь Влад Санюк. 

"Действительно интригующее использование кавычек. AFP, вы российские зазывалы или что?" – прокомментировал соведущий украинского подкаста "Право на поплаву" Валерий Агеев. 

Ситуацию с псевдореферендумами прокомментировала 27 сентября премьер-министр Эстонии Кая Каллас. 

"То, что Россия делает на оккупированных украинских территориях? – не какая-то "фальшивая демократия". Это инструмент геноцида, направленный на стирание украинского народа и идентичности", – написала она и опубликовала ссылку на тред эстонского ученого Христо Нурмиса о том, как проходили подобные "референдумы" в советское время и как Россия организует их сейчас.

По итогам публикаций в мировых агентствах в Twitter появился мем от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга, в котором он якобы обращается к журналистам. "Дорогие тупые западные медиа. Прекратите называть это "референдумом". Хотя бы однажды перестаньте вестись на российскую пропаганду. Умоляю вас", – "говорит" на картинке Столтенберг, испепеляя собеседников лазерным взглядом. 

Фото: ejm / Twitter
Фото: ejm / Twitter

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, также вооруженные оккупанты ходили с бюллетенями по домам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".

Евросоюз анонсировал санкции из-за организации "референдумов", Великобритания их уже ввела.

Теги: СМИ, интернет, референдум, демократия, пропаганда, оккупация, аннексия, российская пропаганда, Financial Times, соцсети, журналисты, голосование, война России против Украины, Майкл Щур, блогеры, Reuters, Роман Винтонив, Александра Матвийчук, AFP, Кая Каллас
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