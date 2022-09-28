"Вы это серьезно, Reuters?", "Как пахнут российские деньги, AFP?" Журналистов западных агентств обвинили в распространении российской пропаганды о псевдореферендумах в Украине

"Вы спрашивали, почему [президент РФ Владимир] Путин реализовал это организованное лицемерие и издевательство над людьми на оккупированных территориях. Фейковые референдумы – это не юридическая процедура, а информационная спецоперация. Когда я вижу, как об этом сообщают мировые СМИ, я начинаю верить, что он может достичь своей цели", – написала в Twitter глава украинской организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук.

Она опубликовала скриншоты заголовков мировых агентств. Associated Press, в частности, выпустило новости "Жители Станицы Луганской проголосовали на референдуме" и "Голоса подсчитаны на российском референдуме в Донецке", а в одном из текстов было утверждение, что пятидневное голосование "определит будущее Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей".

You asked why Putin implemented this organized hypocrisy and mockery against people in occupied territories. Fake referendums are not legal procedure, but informational special operation. When I see how world media report about it, I start to believe that he can achieve his goal pic.twitter.com/ljePqQpZ3X — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) September 27, 2022

"Более 96% заявили, что выступают за присоединение к России, согласно первым результатам голосования в оккупированных регионах Украины", – говорилось в твите Reuters.

Скриншот: Reuters / Twitter

"99% заложников поддерживают действия террористов, заявили террористы" – прокомментировал этот пост украинский журналист, телеведущий Роман Винтонив (псевдоним Майкл Щур), который сейчас служит в территориальной обороне.

"Вы это серьезно, Reuters? Вы предполагаете, что это ужасное нарушение всех возможных прав и законов имеет хоть малейшую легитимность? Ваш заголовок грубо манипулирует и не имеет ничего общего с журналистскими стандартами. Кстати, как партнерство с ТАСС?" – написала представительница Украинского кризисного медиа-центра Александра Цехановская.

Скриншот: Reuters / Twitter

Скриншот: Reuters / Twitter

"Вот что бывает, когда новости об Украине пишут корреспонденты, специализирующиеся на России", – прокомментировала ситуацию украинская журналистка Анастасия Станко, опубликовав скриншот биографии автора новости о псевдореферендумах Марка Тревельяна.

This is what happens when the news about Ukraine are written by correspondents who specialized on Russia pic.twitter.com/y6ZIflABgO — Nastya Stanko (@StankoNastya) September 27, 2022

Живущий в Финляндии волонтер и блогер Сергей Мохов объявил "референдум" в Twitter и вынес на голосование один вопрос: "Является ли Reuters российской информационной операцией?". К настоящему моменту более 93% его читателей проголосовали за ответ "да".

"Более 93% интернета считают Reuters информационной операцией России", – смоделировал возможную новость на основе этого голосования один из комментаторов.

Скриншот: Sergey Mohov / Twitter

Вскоре твит Reuters был удален, а заголовок новости на сайте изменен на: "Прокси Москвы в оккупированных регионах Украины сообщают о большом количестве голосов за присоединение к России".

Первоначальный заголовок сохранился на превью в публикации агентства в Facebook. Комментарии в этом аккаунте отключены. Подводка к ссылке в этой публикации сейчас выглядит так: "Первые частичные результаты голосования из четырех оккупированных Россией регионов Украины показали, что более 96% – за вступление в состав России на так называемых референдумах, которые Киев и Запад осудили как фикцию".

Скриншот: Reuters / Facebook

Газета Financial Times опубликовала новость и твит: "На проведенных Россией референдумах в оккупированной Украине выбрали аннексию".

Позднее в заголовке новости "референдумы" обозначили как "sham" (фейковые, поддельные), твит сохранился неизменным.

Скриншот: FT Europe / Twitter

В ответ один из комментаторов предложил посмотреть значение слова "референдум" в словаре "или хотя бы в "Википедии".

"Использование слова референдум для описания этой ситуации вызывает такие же ощущения, как если бы вы описали ограбление как сбор пожертвований", – прокомментировал другой.

Скриншот: FT Europe / Twitter

"Позорный твит от Financial Times, легитимирующий российские "голоса заложников", – прокомментировали в англоязычном журнале Business Ukraine.

Disgraceful tweet from the Financial Times legitimizing Russia's "hostage votes" https://t.co/Tl1duT1M1P — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) September 27, 2022

Пользователи также обратили внимание на использование кавычек в твитах агентства AFP, посвященных псевдореферендумам и реакции мира на них.

Агентство опубликовало сообщения: "Пророссийские чиновники заявляют о победе в голосовании за аннексию Запорожья" и "Промосковские власти заявляют о победе в голосовании за аннексию Херсонской области Украины", – в которых не выражалось никаких сомнений в легитимности этих "властей" или "голосования". Однако сразу после этого AFP сообщило: "ООН заявляет о "приверженности" "территориальной целостности" Украины в "признанных" границах.

#BREAKING UN says "committed" to Ukraine's "territorial integrity" within "recognized" borders pic.twitter.com/CFw8g9SdeR — AFP News Agency (@AFP) September 27, 2022

"Кавычки? Как пахнут русские деньги, AFP?" – спросил пользователь Влад Санюк.

"Действительно интригующее использование кавычек. AFP, вы российские зазывалы или что?" – прокомментировал соведущий украинского подкаста "Право на поплаву" Валерий Агеев.

Ситуацию с псевдореферендумами прокомментировала 27 сентября премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"То, что Россия делает на оккупированных украинских территориях? – не какая-то "фальшивая демократия". Это инструмент геноцида, направленный на стирание украинского народа и идентичности", – написала она и опубликовала ссылку на тред эстонского ученого Христо Нурмиса о том, как проходили подобные "референдумы" в советское время и как Россия организует их сейчас.

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What Russia's doing in occupied Ukrainian territories isn't some "fake democracy." It's a genocidal tool aiming to erase Ukrainian people and identity.



Stalin used same tactics in Estonia - decades of repression followed. We mustn't let it repeat now in #Ukraine. https://t.co/rjYFTnr33n — Kaja Kallas (@kajakallas) September 27, 2022

По итогам публикаций в мировых агентствах в Twitter появился мем от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга, в котором он якобы обращается к журналистам. "Дорогие тупые западные медиа. Прекратите называть это "референдумом". Хотя бы однажды перестаньте вестись на российскую пропаганду. Умоляю вас", – "говорит" на картинке Столтенберг, испепеляя собеседников лазерным взглядом.