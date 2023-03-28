"Олимпийские игры могут стать примером мира". МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов к соревнованиям

"Олимпийские игры не могут предотвратить войны и конфликты. Они также не могут решить все политические и социальные проблемы в нашем мире. Это сфера политики. Но Олимпийские игры могут стать примером мира, в котором все уважают одни и те же правила и уважают друг друга", – сказано в заявлении МОК.
Комитет опубликовал рекомендации по поводу допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.
МОК предлагает допускать спортсменов из РФ и Беларуси к участию в спортивных мероприятиях в нейтральном статусе, сообщила пресс-служба комитета. В то же время отмечается, что спортсмены и персонал, активно поддерживающие войну, не могут принимать участие, а также те, кто имеет контракт с российской и белорусской армиями.
Команды из России и Беларуси участвовать в командных соревнованиях не будут. Также будет запрещено использование символики РФ и Беларуси на любых мероприятиях, в том числе на трибунах, сообщили в МОК.
Бах подчеркнул, что санкции против РФ и Беларуси, которые запрещают им проводить соревнования и участвовать в международных мероприятиях под собственной символикой, должны оставаться в силе.
В МОК также отметили, что к соревнованиям не будут допускаться правительственные или государственные лица России и Беларуси. Кроме того, в этих странах не будут проходить никакие спортивные мероприятия олимпийского комитета.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.
Президент Владимир Зеленский после этого пригласил Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует".
Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.
В феврале более 30 стран, включая Грецию – страну рождения Олимпийских игр – и Францию, которая принимает их в 2024 году, поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх.
22 марта Бах заявил, что Олимпийские игры и Международный олимпийский комитет не могут быть "арбитрами в политических спорах". Он подчеркнул, что Игры должны держаться подальше от политики, иначе они "потеряют свою объединяющую силу". По мнению Баха, "если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены становятся инструментами политики".