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Мужа Тихановской вывезли в СИЗО под Минском

Оппозиционного блогера Сергея Тихановского в его день рождения вывезли из СИЗО №1 в Минске и доставили в тюрьму города Жодино.

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Тихановского перевели в "Тюрьму №8" города Жодино
Тихановского перевели в "Тюрьму №8" города Жодино
Фото: Сергей Леонидович Тихановский / Facebook

Оппозиционера Сергея Тихановского, мужа оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, содержащегося в СИЗО №1 в Минске, вывезли в тюрьму, расположенную в городе Жодино. Об этом сообщил правозащитный центр "Вясна".

"Мы узнали, что из-за запланированных акций в поддержку Сергея Тихановского его самого перевели в Жодино!" – сообщили правозащитники.

Адвокат Тихановского Виктор Мацкевич подтвердил перевод Тихановского в другую тюрьму порталу TUT.BY.

"Сегодня после обеда я попытался попасть в СИЗО №1 к Сергею Тихановскому. Но там мне сообщили, что его вчера перевели в исправительное учреждение "Тюрьма №8" города Жодино. Скорее всего, это было сделано вчера вечером, так как днем его посещал второй его защитник", – рассказал Мацкевич.

Как стало известно адвокату, Тихановского перевели по постановлению руководителя следственной группы. Самого постановления он не видел.

"Я считаю, что никакой процессуальной или другой необходимости в этом переводе не было", – заявил адвокат.

Тихановский – белорусский блогер и оппозиционер. Он был претендентом в президенты Беларуси, но ему отказали в регистрации. Тогда он решил предложить кандидатуру своей жены Светланы – и ее зарегистрировали. Самого Тихановского задержали в мае на пикете в поддержку выдвижения супруги. Блогера обвинили в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок". 29 июля ему продлили арест до 29 сентября.

18 августа Тихановскому исполнилось 42 года. Под стенами СИЗО №1 на улице Володарского днем собрались люди и поздравляли его. В руках у них были белые и красные шарики и бело-красно-белые флаги, сообщил TUT.BY.

Пришедшие кричали: "Сергей, с днем рождения" – и хором спели "Стены рухнут".

ВИДЕО
Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Его жена, по официальным данным, набрала на выборах президента Беларуси 10,1% голосов и проиграла действующему главе государства Александру Лукашенко, набравшему 80,1%. Сторонники оппозиционного кандидата с этим не согласны. Они выходят на митинги и требуют повторных честных выборов, а также освобождения политзаключенных, в том числе и Тихановского.

Тихановская после выборов уехала в Литву. Она заявила, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Она также заявила о создании координационного совета 14 августа и поручила принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан. Сегодня в штабе Тихановской заявили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с Лукашенко.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси оставалось 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Теги: Беларусь, СИЗО, Минск, акция, Сергей Тихановский
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