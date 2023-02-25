"Нам такие люди не нужны". Байдену и членам его семьи запретили въезд в Пензенскую область России

24 февраля Государственный департамент США внес в санкционные списки, в частности, 47 губернаторов и глав республик РФ, а также девять министров.
Мельниченко заявил, что гордится введенными против него персональными санкциями и считает, что он и его коллеги делают все правильно. По мнению российского чиновника, его страна "освобождает наших людей", а США и ЕС "подвозят укронацистам снаряды и вооружение".
В тот же день он сообщил, что распорядился запретить Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области.
"Наш регион не приветствует на своей территории тех, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения. Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у Байдена нет", – написал он.
Мельниченко считает, что это решение поддержат "все его земляки".
С начала полномасштабной войны Соединенные Штаты ввели ограничения на операции с суверенным долгом РФ, запретили ввоз долларовых банкнот в РФ, ввели санкции против высшего военного и политического руководства России. Также нижняя палата американского парламента проголосовала за прекращение "нормальных торговых отношений" с Москвой.
В марте под американские санкции попали все 328 депутатов Госдумы, которые проголосовали за обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" территорий, оккупированных российскими группировками "ЛДНР". В минфине США подчеркнули, что это решение Путин использовал для оправдания войны против Украины.
24 февраля 2023 года санкции ввел минфин США против ряда банков и технологических компаний.