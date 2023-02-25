"Нам такие люди не нужны". Байдену и членам его семьи запретили въезд в Пензенскую область России

24 февраля Государственный департамент США внес в санкционные списки, в частности, 47 губернаторов и глав республик РФ, а также девять министров.

Мельниченко заявил, что гордится введенными против него персональными санкциями и считает, что он и его коллеги делают все правильно. По мнению российского чиновника, его страна "освобождает наших людей", а США и ЕС "подвозят укронацистам снаряды и вооружение".

В тот же день он сообщил, что распорядился запретить Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области.

"Наш регион не приветствует на своей территории тех, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения. Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у Байдена нет", – написал он.

Мельниченко считает, что это решение поддержат "все его земляки".