"Не нравится "железный занавес"? Странно". Подоляк объяснил, за что изолируют Россию

"России не нравятся аресты имущества за границей, "железный занавес", индивидуальные санкции и изоляция? Странно. Потому что те, кому нравится убивать, насиловать, шантажировать, захватывать, разрушать, не могут сидеть за общим столом свободы и демократии", – написал он.

Росії не подобаються арешти майна за кордоном, «залізна завіса», індивідуальні санкції та ізоляція? Дивно. Бо ті, кому подобається вбивати, * валтувати, шантажувати, захоплювати, руйнувати, не можуть сидіти за спільним столом свободи та демократії. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 19, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)