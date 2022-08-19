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"Не нравится "железный занавес"? Странно". Подоляк объяснил, за что изолируют Россию

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Подоляк назвал Россию страной, которой нравится убивать
Подоляк назвал Россию страной, которой нравится убивать
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Россию изолируют от демократического мира из-за ее желания убивать и разрушать. Об этом заявил 19 августа в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"России не нравятся аресты имущества за границей, "железный занавес", индивидуальные санкции и изоляция? Странно. Потому что те, кому нравится убивать, насиловать, шантажировать, захватывать, разрушать, не могут сидеть за общим столом свободы и демократии", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

12 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Евросоюз заморозил российские активы на €13,8 млрд. Имущество страны-агрессора заморозили также Канада, США и другие страны.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал страны Запада запретить въезд всем гражданам России. Часть стран уже принимают подобные решения.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, санкции, война, демократия, арест, вторжение, советник, шантаж, война России против Украины, имущество, Михаил Подоляк
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