"Не нравится "железный занавес"? Странно". Подоляк объяснил, за что изолируют Россию

"России не нравятся аресты имущества за границей, "железный занавес", индивидуальные санкции и изоляция? Странно. Потому что те, кому нравится убивать, насиловать, шантажировать, захватывать, разрушать, не могут сидеть за общим столом свободы и демократии", – написал он.
Росії не подобаються арешти майна за кордоном, «залізна завіса», індивідуальні санкції та ізоляція? Дивно. Бо ті, кому подобається вбивати, * валтувати, шантажувати, захоплювати, руйнувати, не можуть сидіти за спільним столом свободи та демократії.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 19, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала военного вторжения России в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
12 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Евросоюз заморозил российские активы на €13,8 млрд. Имущество страны-агрессора заморозили также Канада, США и другие страны.
Президент Украины Владимир Зеленский призывал страны Запада запретить въезд всем гражданам России. Часть стран уже принимают подобные решения.