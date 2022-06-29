Недалеко от Москвы сгорел российский склад боеприпасов, есть погибшие – журналист

Пожар произошел 22 июня, о его последствиях стало известно сейчас. На военном объекте (в/ч 55443 – арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ), расположенном примерно в 80 км от Москвы, огонь уничтожил более 400 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Конкурс" со снарядами к ним, добавил журналист.
Во время пожара, по данным журналиста, погибло минимум трое российских военных. Причины инцидента Цимбалюк не уточняет.
В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожен склад в оккупированной Каховке, склад с боеприпасами к РСЗО (локация не указана) и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО на протяжении суток 18 июня.
27 июня в Зимогорье на оккупированной "ЛНР" территории Луганской области взорвался российский склад боеприпасов.