"Никогда с такими ранениями не сталкивались". Медики из Минска рассказали о пострадавших в протестах

Врачи минских больниц рассказывают, что к ним поступают пациенты с ранениями от пуль и ожогами от светошумовых гранат.

В Минске митингующие получили тяжелые ранения в результате стычек с правоохранителями, один мужчина в коме. Об этом изданию TUT.BY сообщили врачи минских больниц.

По словам медиков нескольких учреждений здравоохранения, они в шоке от того, что происходит в мирное время. Врачи заявляют, что никогда с такими ранениями не сталкивались, и призывают прекратить насилие.

В ночь с 9-го на 10 августа в 4-ю больницу поступил пациент с пулевым ранением кишки. Также у него был поврежден мочеточник, врачи зафиксировали осколочные ранения ребер. По информации одного из медиков, из пациента изъяли две резиновые пули. Он 1982 года рождения.

Мужчина поступил в сознании. Он сказал, что в него стреляли с расстояния в 10 метров. На данный момент известно, что он в медикаментозной коме на искусственной вентиляции легких.

Еще у одного пациента 4-й больницы была открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Он был госпитализирован в ночь с 10-го на 11 августа, когда в Минске продолжались протесты. По словам медика, попросившего сохранить анонимность, ему была проведена срочная операция – врачи сделали трепанацию черепа и удалили гематому. Пациент 1991 года рождения. На момент поступления у него из ушей текла спинно-мозговая жидкость. Сейчас он стабилен.

Медики также сообщают, что в больницу скорой медпомощи 10 августа люди доставили 32-летнего парня. У него была травма правой стопы в результате попадания светошумовой гранаты, ожог правой голени. Ему ампутировали дистальную часть стопы.

В военный госпиталь, в котором располагается центр огнестрельной травмы, на протяжении двух дней поступило несколько пациентов, рассказывает врач, знакомый с ситуацией в этом медучреждении. В основном, по его словам, туда госпитализируют людей с осколочными ранениями и повреждениями грудной клетки.

О пациенте со взрывной травмой грудной клетки, оторванной фалангой пальца и черепно-мозговой травмой также сообщил и медик 2-й больницы Минска, раненый поступал к ним в ночь с 9-го на 10 августа.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатами выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН "коктейлями Молотова". В этот день в Минске погиб один из активистов.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.