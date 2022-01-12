Новый министр информации Казахстана ответил главе Россотрудничества, который назвал его "русофобской дрянью"

11 января Примаков заявил в Telegram, что Умаров называл отвратительным сервис в Астане, если у него "русский хозяин", а также якобы призывал сказать "спасибо" за то, что россиян "как колонизаторов в иных странах никто не гонит".
"Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации. Всего вам самого доброго", – добавил Примаков.
В ответ Умаров написал, что не является тем, кем его пытаются представить.
"Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам, как, например, День Победы и т.д.", – отметил он.
В начале января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти экс-президента Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.
5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.
5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет. По состоянию на 11 января число задержанных в Казахстане, по данным МВД, достигло 9,9 тыс. человек. Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, 13 января начнется вывод контингента.
До назначения министром Умаров был вице-министром информации и общественного развития Казахстана. Новое правительство Токаев назначил 11 января.
Умарову был запрещен въезд в Россию после того, как возглавляемое им государственное информагентство "Казинформ" напечатало карту Казахстана, к которому были добавлены российские, узбекские и китайские территории, сообщает "Коммерсантъ".