Новый министр информации Казахстана ответил главе Россотрудничества, который назвал его "русофобской дрянью"

11 января Примаков заявил в Telegram, что Умаров называл отвратительным сервис в Астане, если у него "русский хозяин", а также якобы призывал сказать "спасибо" за то, что россиян "как колонизаторов в иных странах никто не гонит".

"Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации. Всего вам самого доброго", – добавил Примаков.

В ответ Умаров написал, что не является тем, кем его пытаются представить.

"Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам, как, например, День Победы и т.д.", – отметил он.