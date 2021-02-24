ГОРДОН
 
 
МИР

Один из европейских партнеров "Газпрома" прекратил инвестировать в "Северный поток – 2"

Немецкая нефтегазовая компания с участием российского капитала Wintershall Dea вложила в строительство газопровода "Северный поток – 2" €730 млн.

"Газпром" не получил от европейских парнтеров из-за санкций, введенных США, &euro;1,1 млрд
"Газпром" не получил от европейских парнтеров из-за санкций, введенных США, €1,1 млрд
Фото: EРА

Один из европейских партнеров российского "Газпрома" – немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea – заявил о прекращении финансирования проекта "Северный поток – 2". Об этом 24 февраля со ссылкой на отчет компании за четвертый квартал 2020 года сообщил ТАСС.

По данным агентства, компания вложила в газопровод €730 млн. В Wintershall Dea прогнозируют, что ужесточение санкций США повлияет на сроки окончания строительства "Северного потока – 2".

Wintershall Dea – нефтегазовая компания с участием российского капитала, которая была создана в мае 2019 года путем объединения активов двух фирм: Wintershall, входившей в состав немецкого химического концерна BASF, и DEA Deutsche Erdoel AG, принадлежавшей зарегистрированному в Люксембурге холдингу российского предпринимателя Михаила Фридмана LetterOne (L1). В результате слияния BASF получил 67%, а LetterOne – 33% в новой компании. Об этом пишет "Немецкая волна".

По информации журналистов, "Газпром" не получил от европейских партнеров из-за санкций, введенных США, €1,1 млрд. "Немецкая волна" подчеркнула, что все расходы по завершению строительства "Северного потока – 2" "Газпрому" придется нести в одиночку.

23 февраля стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода "Северный поток – 2" или находятся на стадии выхода. Причиной этому послужили возможные санкции по отношению к проекту со стороны США.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км "с небольшим", говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В частности, санкции коснулись российского судна "Фортуна" и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании "Рустанкер", нефтяного танкера "Максим Горький" и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский "Газпром" впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта.

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство "Северного потока – 2" в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в водах Германии.

Газета Handelsblatt написала 1 февраля, что президент США Джо Байден может снять санкции против "Северного потока – 2", если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству "Северного потока – 2".

The Wall Street Journal сообщила 16 февраля, что администрация Байдена начала переговоры с Берлином по поводу санкций в отношении компаний, вовлеченных в процесс строительства.

Теги: США, санкции, строительство, Европа, судно, финансирование, Северный поток – 2, расходы, российский газ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Дядя Виталик уже", "Хорошеем". Козловский показал, как менялся его образ за годы карьеры
"Дядя Виталик уже", "Хорошеем". Козловский показал, как менялся его образ за годы карьеры
"Искусала". Жена Остапчука показала "утренние шалости" с мужем
"Искусала". Жена Остапчука показала "утренние шалости" с мужем
Как приготовить домашнее овсяное печенье. Рецепт от Паперной
Как приготовить домашнее овсяное печенье. Рецепт от Паперной
Британский миллиардер Брэнсон получил первую дозу вакцины от COVID-19
Британский миллиардер Брэнсон получил первую дозу вакцины от COVID-19
"I don’t know Russian". Беленюк рассказал, как пытался в бассейне поговорить на русском языке с "американским инвестором"
"I don’t know Russian". Беленюк рассказал, как пытался в бассейне поговорить на русском языке с "американским инвестором"
"Самые страшные мысли начинают заползать в башку". Куценко показал, как гримеры сделали слепок его головы
"Самые страшные мысли начинают заползать в башку". Куценко показал, как гримеры сделали слепок его головы
Джамала анонсировала премьеру двух альбомов и трека
Джамала анонсировала премьеру двух альбомов и трека
"Это просто непередаваемые ощущения". Беременная жена Павлика показала свою новую машину
"Это просто непередаваемые ощущения". Беременная жена Павлика показала свою новую машину
"Пошловато". Дочь Успенской обнародовала фото провокационного поцелуя с матерью
"Пошловато". Дочь Успенской обнародовала фото провокационного поцелуя с матерью
Мика Ньютон: Мне предложили уехать в Россию, где я была очень популярной. Но я отказалась
Мика Ньютон: Мне предложили уехать в Россию, где я была очень популярной. Но я отказалась
"Не скрывайте красивый животик этими плавищами". Поклонники Мишиной отреагировали на фото актрисы в купальнике
"Не скрывайте красивый животик этими плавищами". Поклонники Мишиной отреагировали на фото актрисы в купальнике
"Папа не говорит уже 12 лет". Волочкова показала 74-летнего отца
"Папа не говорит уже 12 лет". Волочкова показала 74-летнего отца
Фреймут: Я Оля, а не солнышко, мася или бубочка
Фреймут: Я Оля, а не солнышко, мася или бубочка
"Спасибо, моя госпожа, за такой подарок". Усик показал жену и 11-летнюю дочь
"Спасибо, моя госпожа, за такой подарок". Усик показал жену и 11-летнюю дочь
"Я презираю бедность". Артемий Егоров рассказал, как выживал, когда пять лет работал артистом театра, не получая за это денег
"Я презираю бедность". Артемий Егоров рассказал, как выживал, когда пять лет работал артистом театра, не получая за это денег
Мика Ньютон рассказала, почему лечит зубы в Украине, а не в США
Мика Ньютон рассказала, почему лечит зубы в Украине, а не в США
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Вот и наступил трагический момент в моей жизни". Клопотенко вынужден отказаться от употребления красного мяса и молока
"Вот и наступил трагический момент в моей жизни". Клопотенко вынужден отказаться от употребления красного мяса и молока
"Без купальника нельзя?", "Надо было без белья", "Мерзко". Собчак со спущенными плавками в День российской армии разозлила подписчиков
"Без купальника нельзя?", "Надо было без белья", "Мерзко". Собчак со спущенными плавками в День российской армии разозлила подписчиков
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS