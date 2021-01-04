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Пелоси в четвертый раз стала главой Палаты представителей США

Кандидатуру Нэнси Пелоси на пост главы Палаты представителей Конгресса США поддержали своими голосами 216 демократов.

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Пелоси возглавляла Палату представителей дважды с 2007-го по 2011 год и в 2019 году
Пелоси возглавляла Палату представителей дважды – с 2007-го по 2011 год и в 2019 году
Фото: EPA

Палату представителей Конгресса США в четвертый раз возглавила 80-летняя Нэнси Пелоси из Демократической партии, заручившись поддержкой 216 конгрессменов, сообщило агентство Reuters 3 января со ссылкой на результаты голосования в Конгрессе. 

В Вашингтоне в воскресенье, 3 января, приступил к работе новый состав Конгресса США. Демократы сохранили за собой большинство в Палате представителей, хотя и лишились части мандатов на выборах 11 ноября. В Палату представителей американского законодательного органа были избраны 222 представителя Демократической партии и 212 республиканцев.

За Пелоси проголосовали 216 демократов, при этом пятеро представителей этой партии поддержали другого кандидата или воздержались. 

Заседание нового Конгресс проходит во время чрезвычайных трудностей, сказала Пелоси в своем выступлении и отметила, что ее приоритетом на занимаемом посту станет борьба с коронавирусом.

Пелоси возглавляла Палату представителей дважды – с 2007-го по 2011 год и затем с 2019 года. Она активно противостояла действующему президенту США Дональду Трампу. В частности, в феврале прошлого года президент США Дональд Трамп выступил с обращением "О положении страны". Пелоси разорвала копию его речи. Перед этим, передавая текст в президиум, Трамп проигнорировал руку, которую протянула ему Пелоси.

По информации пресс-службы Пелоси, она не разговаривала с Трампом с 16 октября 2019 года. В тот день в Белом доме проходило совещание в связи с ситуацией в Сирии. Президент обрушился на Пелоси с критикой, назвав ее "политиком третьего сорта". Спикер и другие демократы покинули совещание в знак протеста.

Пелоси 24 сентября 2019 года объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент. 

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. Вечером 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Теги: США, Конгресс США, Дональд Трамп, Палата представителей, Нэнси Пелоси, конгрессмены
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