По поводу утечки в прессу деталей разговора Путина с Макроном проводится расследование – МИД Франции

Комментируя появление в СМИ деталей разговора французского президента Эммануэля Макрона и российского президента Владимира Путина, в МИД Франции отметили, что утечка конфиденциальных документов недопустима.

Во Франции расследуют утечку в СМИ деталей состоявшегося 14 сентября разговора французского президента Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом 24 сентября сообщил журналистам представитель МИД Франции, информирует сайт ведомства.

"Утечка конфиденциальных внутренних документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от их комментариев. Ведется расследование. Диалог, который президент республики хотел установить с Россией, направлен на решение всех вопросов, в частности тех, которые затрагивают нашу безопасность, в духе откровенности и высоких стандартов, и в этом духе он будет продолжаться", – заявил французский дипломат.

Французская газета Le Monde написала 22 сентября, что Путин в беседе с Макроном назвал российского оппозиционера Алексея Навального "простым баламутом в интернете" и сказал французскому коллеге, что оппозиционер, возможно, "по неустановленной причине" сам принял яд из группы "Новичок". Макрон отверг это предположение, рассказали источники газеты.

Навальный, комментируя материал статьи, заявил, что Путин его "переиграл". "Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", – вот конечная цель моего хитрого плана. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась", – отметил оппозиционер.

23 сентября спикер главы Кремля Дмитрий Песков отметил, что в материале Le Monde о беседе Путина с Макроном есть неточности. Он подтвердил, что тема Навального в общении президентов поднималась.

Навальный после отравления в России с 22 августа находился в немецкой клинике "Шарите". 2 сентября правительство ФРГ сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram. 23 сентября Навального выписали из стационара берлинской клиники "Шарите". В Германии Навальный останется до завершения курса реабилитации.

Соратники оппозиционера заявили, что в его гостиничном номере в Томске нашли бутылку из-под минеральной воды со следами яда.