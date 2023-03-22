ГОРДОН
 
 
МИР

Посол Германии в Украине не считает китайские инициативы "мирным планом", но поддерживает некоторые пункты

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Берлин поддерживает несколько пунктов в "мирном плане" Китая, заявила Фельдгузен
Берлин поддерживает несколько пунктов в "мирном плане" Китая, заявила Фельдгузен
Фото: EPA

Предложенные Китаем инициативы по прекращению войны России против Украины не являются "мирным планом", заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. Свое мнение она высказала 22 марта на пресс-брифинге, который транслировал Media Center Ukraine.

"Китайский документ не является мирным планом. Мирные планы – это прежде всего резолюция, поддержанная в Нью-Йорке (на Генассамблее ООН) 141 страной 23 февраля", – сказала она.

Также существует план президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов, добавила она, отметив, что не видит необходимости искать что-то новое, "если что-хорошое уже есть". 

В то же время посол Германии в Украине заявила, что Берлин поддерживает несколько пунктов в "мирном плане" Китая, но в документе нет четкого определения территориальной целостности Украины.

"Мы рады, что Китай высказался против ядерной эскалации, потому что Россия –та страна, которая угрожает этой эскалацией", – сказала Фельдгузен.

Также посол отметила, что КНР выступает за территориальную целостность государств, но в то же время Пекин четко не заявил, что Украина также "имеет это право".

"Мы ожидаем от Китая, чтобы они называли это не конфликтом, а войной, и чтобы они вместе с нами [хотели] вывода российских войск с территории Украины. Это принцип территориальной целостности", – сказала Фельдгузен.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.

24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.

Зеленский считает, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. 

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом, который продлился три дня. Президент РФ Владимир Путин и китайский лидер подписали два совместных заявления.

The Wall Street Journal, а также другие СМИ писали, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Китая планирует поговорить с Зеленским.

Теги: Россия, Германия, Украина, Китай, Берлин, КНР, Владимир Зеленский, война России против Украины, войска, Анка Фельдгузен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Очень вкусно". Как приготовить креветки с чесночно-медовым соусом. Легкий рецепт
  "Очень вкусно". Как приготовить креветки с чесночно-медовым соусом. Легкий рецепт
Галина ГРИШИНА
Ротару отреагировала на смерть в своей семье
Ротару отреагировала на смерть в своей семье
  Как правильно подготовить семена перца к посеву. Лучшие сорта, обеззараживание, стимуляция роста и проращивание
  Как правильно подготовить семена перца к посеву. Лучшие сорта, обеззараживание, стимуляция роста и проращивание
Галина ГРИШИНА
Пластический хирург, оперировавший жену Павлика, показал ее нос до и после операции. Фото
Пластический хирург, оперировавший жену Павлика, показал ее нос до и после операции. Фото
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
Постройневшая Мишина выложила в сеть фото в откровенном белье и за час собрала почти 50 тыс. лайков
Постройневшая Мишина выложила в сеть фото в откровенном белье и за час собрала почти 50 тыс. лайков
Галина ГРИШИНА
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором
Галина ГРИШИНА
Как правильно размораживать мясо. Простые и эффективные способы
Как правильно размораживать мясо. Простые и эффективные способы
Как мастер, который делает маникюр для Лопес, запустил новый весенний тренд. Топ-5 фото "облачного дизайна"
Как мастер, который делает маникюр для Лопес, запустил новый весенний тренд. Топ-5 фото "облачного дизайна"
Галина ГРИШИНА
Хайек показала снимки, сделанные ее мужем. Актриса позировала без макияжа
Хайек показала снимки, сделанные ее мужем. Актриса позировала без макияжа
Кошачьи глаза с помощью графических стрелок. Тренд в макияже
Кошачьи глаза с помощью графических стрелок. Тренд в макияже
Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери
Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери
Галина ГРИШИНА
Как прорастить семена без лотков и грунта. Экспресс-способ
Как прорастить семена без лотков и грунта. Экспресс-способ
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото
Галина ГРИШИНА
"Моя мечта исполнилась!" Жена Павлика сделала пластическую операцию
"Моя мечта исполнилась!" Жена Павлика сделала пластическую операцию
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (124883)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (121399)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (115060)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (95986)
5
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (80368)
6
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (72642)
7
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (39737)
8
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (35194)
 
 
 
 