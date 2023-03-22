Посол Германии в Украине не считает китайские инициативы "мирным планом", но поддерживает некоторые пункты

"Китайский документ не является мирным планом. Мирные планы – это прежде всего резолюция, поддержанная в Нью-Йорке (на Генассамблее ООН) 141 страной 23 февраля", – сказала она.

Также существует план президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов, добавила она, отметив, что не видит необходимости искать что-то новое, "если что-хорошое уже есть".

В то же время посол Германии в Украине заявила, что Берлин поддерживает несколько пунктов в "мирном плане" Китая, но в документе нет четкого определения территориальной целостности Украины.

"Мы рады, что Китай высказался против ядерной эскалации, потому что Россия –та страна, которая угрожает этой эскалацией", – сказала Фельдгузен.

Также посол отметила, что КНР выступает за территориальную целостность государств, но в то же время Пекин четко не заявил, что Украина также "имеет это право".

"Мы ожидаем от Китая, чтобы они называли это не конфликтом, а войной, и чтобы они вместе с нами [хотели] вывода российских войск с территории Украины. Это принцип территориальной целостности", – сказала Фельдгузен.