Посол Германии в Украине не считает китайские инициативы "мирным планом", но поддерживает некоторые пункты

"Китайский документ не является мирным планом. Мирные планы – это прежде всего резолюция, поддержанная в Нью-Йорке (на Генассамблее ООН) 141 страной 23 февраля", – сказала она.
Также существует план президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов, добавила она, отметив, что не видит необходимости искать что-то новое, "если что-хорошое уже есть".
В то же время посол Германии в Украине заявила, что Берлин поддерживает несколько пунктов в "мирном плане" Китая, но в документе нет четкого определения территориальной целостности Украины.
"Мы рады, что Китай высказался против ядерной эскалации, потому что Россия –та страна, которая угрожает этой эскалацией", – сказала Фельдгузен.
Также посол отметила, что КНР выступает за территориальную целостность государств, но в то же время Пекин четко не заявил, что Украина также "имеет это право".
"Мы ожидаем от Китая, чтобы они называли это не конфликтом, а войной, и чтобы они вместе с нами [хотели] вывода российских войск с территории Украины. Это принцип территориальной целостности", – сказала Фельдгузен.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.
24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.
Зеленский считает, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен.
20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом, который продлился три дня. Президент РФ Владимир Путин и китайский лидер подписали два совместных заявления.
The Wall Street Journal, а также другие СМИ писали, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Китая планирует поговорить с Зеленским.