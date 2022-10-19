Президент Мадагаскара уволил главу МИД из-за голосования в поддержку Украины в ООН – СМИ

Об этом, ссылаясь на текст документа, распространенный для СМИ, написал 19 сентября сайт Africanews. Также об отставке министра говорят собеседники Reuters.
Africanews отмечает, что причины отставки не обнародовали, временно исполняющим обязанности главы МИД назначен министр обороны Мадагаскара.
СМИ обращает внимание, что указ об отставке был подписан перед поездкой Раджоэлина в Марокко и через неделю после голосования в Генсассамблее ООН за резолюцию, осуждающую попытку аннексии Россией части украинской территории (при этом действия страны-агрессора Africanews назвал незаконной аннексией, взяв фразу в кавычки).
Мадагаскар поддержал эту резолюцию. По данным Reuters, именно это стало причиной отставки министра.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. 30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных территорий Украины. 19 октября он о решении ввести "военное положение" на этих территориях с полуночи 20 октября.
12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в четырех областях Украины, ее поддержали 143 из 193 стран – членов организации, пять проголосовали против, 35 (в том числе Индия и Китай) воздержались. Против выступили Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Россия и Сирия. Единственной страной мира, признавшей "референдумы" российских оккупантов в Украине, стала Северная Корея.
Украинские защитники осенью освободили от псевдореферендума десятки населенных пунктов, отметил Зеленский 4 октября.