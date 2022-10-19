Президент Мадагаскара уволил главу МИД из-за голосования в поддержку Украины в ООН – СМИ

Об этом, ссылаясь на текст документа, распространенный для СМИ, написал 19 сентября сайт Africanews. Также об отставке министра говорят собеседники Reuters.

Africanews отмечает, что причины отставки не обнародовали, временно исполняющим обязанности главы МИД назначен министр обороны Мадагаскара.

СМИ обращает внимание, что указ об отставке был подписан перед поездкой Раджоэлина в Марокко и через неделю после голосования в Генсассамблее ООН за резолюцию, осуждающую попытку аннексии Россией части украинской территории (при этом действия страны-агрессора Africanews назвал незаконной аннексией, взяв фразу в кавычки).

Мадагаскар поддержал эту резолюцию. По данным Reuters, именно это стало причиной отставки министра.