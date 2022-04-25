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При пожаре в институте РФ, где разрабатывали "Искандеры", погибли 17 человек

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Пятеро из погибших при пожаре уже опознаны
Пятеро из погибших при пожаре уже опознаны
Фото: depositphotos.com

При пожаре в научно-исследовательском институте минобороны России в Твери, который разрабатывал системы противовоздушной обороны, погибли 17 человек. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

"На данный момент официально подтвержденное число погибших увеличилось до 17 человек", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, пятеро из погибших уже опознаны.

Здание НИИ минобороны России в Твери полностью выгорело в результате пожара 21 апреля, там обрушилась крыша.

Контекст:

Институт, где произошел пожар, – это научный центр по разработке теории вооружения противовоздушной и воздушно-космической обороны министерства обороны Российской Федерации. Он разрабатывает навигационные устройства, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования. В частности, НИИ участвовал в создании "Искандера".

Теги: Россия, пожар, вооружение, Тверь, минобороны РФ
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