При пожаре в институте РФ, где разрабатывали "Искандеры", погибли 17 человек

"На данный момент официально подтвержденное число погибших увеличилось до 17 человек", – говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, пятеро из погибших уже опознаны.
Здание НИИ минобороны России в Твери полностью выгорело в результате пожара 21 апреля, там обрушилась крыша.
Институт, где произошел пожар, – это научный центр по разработке теории вооружения противовоздушной и воздушно-космической обороны министерства обороны Российской Федерации. Он разрабатывает навигационные устройства, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования. В частности, НИИ участвовал в создании "Искандера".