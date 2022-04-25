При пожаре в институте РФ, где разрабатывали "Искандеры", погибли 17 человек

Пятеро из погибших при пожаре уже опознаны Фото: depositphotos.com

"На данный момент официально подтвержденное число погибших увеличилось до 17 человек", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, пятеро из погибших уже опознаны.

Здание НИИ минобороны России в Твери полностью выгорело в результате пожара 21 апреля, там обрушилась крыша.