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Путин заявил, что Россия играет "важную стабилизирующую роль" в международной обстановке

Путин намерен побывать в Пекине во время Олимпиады
Путин намерен побывать в Пекине во время Олимпиады
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин перед визитом в Китай написал статью для китайского агентства "Синьхуа", в которой упомянул о "внешнеполитической координации" двух стран. Текст статьи опубликован 3 февраля на сайте Кремля.

"Важной частью нынешнего визита будет обсуждение актуальных международных тем. Внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем. Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой, международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер", – написал Путин.

Он также отметил, что Пекин и Москва "вместе работают над укреплением центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций в мировых делах" и стремятся "не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – устав ООН".

Россия и Китай выступали против проведения заседания Совета Безопасности ООН, посвященного российской агрессии по отношению к Украине. Заседание состоялось 31 января.

Путин намерен побывать в Китае во время проведения там зимних Олимпийских игр в Пекине. В статье для "Синьхуа" глава Кремля назвал Китай и Россию "ведущими спортивными державами".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 

США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

2 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в США возможность вторжения российской армии в Украину не будут называть неизбежной.

Теги: Россия, Владимир Путин, Китай, ООН, Кремль, президент, безопасность
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