Путин заявил, что Россия играет "важную стабилизирующую роль" в международной обстановке

Путин намерен побывать в Пекине во время Олимпиады Фото: kremlin.ru

"Важной частью нынешнего визита будет обсуждение актуальных международных тем. Внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем. Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой, международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер", – написал Путин.

Он также отметил, что Пекин и Москва "вместе работают над укреплением центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций в мировых делах" и стремятся "не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – устав ООН".

Россия и Китай выступали против проведения заседания Совета Безопасности ООН, посвященного российской агрессии по отношению к Украине. Заседание состоялось 31 января.

Путин намерен побывать в Китае во время проведения там зимних Олимпийских игр в Пекине. В статье для "Синьхуа" глава Кремля назвал Китай и Россию "ведущими спортивными державами".