Российские военные 10 лет готовились к войне с Западом – Фельгенгауэр

Фельгенгауэр отметил, что пришло время войны, о которой говорили в командовании ВС РФ Фото: svoboda.org

"Все значительно серьезнее и значительно шире, чем просто Украина. И об этом говорило российское руководство. Они говорят о вероятности общеевропейской войны, высокой вероятности. Мы сейчас в предвоенной ситуации", – сказал он.

По словам эксперта, "в этом нет никакой неожиданности", так как "ситуация совершенно запланирована".

"Российские военные еще лет 10 назад предсказывали, что в 20-е годы будет война с Западом. И они 10 лет к этому готовились. То есть это записано в директивных документах, это не новость. Была принята программа перевооружения, на которую потратили, по моим прикидкам, $1 трлн. Подготовили очень мощную регулярную армию, которой у России не было со времен Крымской войны [1853–1856 годов]", – объяснил Фельгенгауэр.

Он отметил, что нынешняя российская армия состоит из "136 постоянно готовых тактических батальонных групп", а то и 150.

"Это в действительности очень много. НАТО для сдерживания России развернула четыре тактические батальонные группы, по одной в каждой стране Прибалтике. Одна – в Польше. Правда, они чуть побольше, до 1200 человек. А наши чуть поменьше – 700-800. Но 140 и 4 – это соотношение", – подчеркнул Фельгенгауэр.

По его данным, в августе 2014 года на Донбасс для предотвращения разгрома боевиков Вооруженными силами Украины зашли 8–12 тактических батальонных групп российской армии.

"И нам нужно вспомнить, что 14 февраля 2013 года начальник генштаба [вооруженных сил России], он и сейчас начальник генштаба генерал [Валерий] Герасимов, выступая на научной практической конференции в Москве, [...] объяснял, что нарастает угроза войны. Она будет самой существенной в 20-е годы, она связана с борьбой различных стран за ресурсы, за жизненное пространство. Но суть в том, что будет либо серия больших региональных войн, либо глобальная война. То есть это все запланировано. К этому готовились. И сейчас пришли 20-е годы, пришло время войны. Правда, у Герасимова в 13-м году сказано было, что будет 24-й год, получается 22-й, но в принципе все совпадает. То есть это плановые действия. Это не какая-то реакция, это не что-то такое с кондачка", – считает Фельгенгауэр.