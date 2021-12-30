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Российские военные 10 лет готовились к войне с Западом – Фельгенгауэр

Фельгенгауэр отметил, что пришло время войны, о которой говорили в командовании ВС РФ
Фельгенгауэр отметил, что пришло время войны, о которой говорили в командовании ВС РФ
Фото: svoboda.org

Власти России давно планировали "большую" войну, и целью может стать не только Украина. Такое мнение выразил 27 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы" российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

"Все значительно серьезнее и значительно шире, чем просто Украина. И об этом говорило российское руководство. Они говорят о вероятности общеевропейской войны, высокой вероятности. Мы сейчас в предвоенной ситуации", – сказал он.

По словам эксперта, "в этом нет никакой неожиданности", так как "ситуация совершенно запланирована".

"Российские военные еще лет 10 назад предсказывали, что в 20-е годы будет война с Западом. И они 10 лет к этому готовились. То есть это записано в директивных документах, это не новость. Была принята программа перевооружения, на которую потратили, по моим прикидкам, $1 трлн. Подготовили очень мощную регулярную армию, которой у России не было со времен Крымской войны [1853–1856 годов]", – объяснил Фельгенгауэр.

Он отметил, что нынешняя российская армия состоит из "136 постоянно готовых тактических батальонных групп", а то и 150.

"Это в действительности очень много. НАТО для сдерживания России развернула четыре тактические батальонные группы, по одной в каждой стране Прибалтике. Одна – в Польше. Правда, они чуть побольше, до 1200 человек. А наши чуть поменьше – 700-800. Но 140 и 4 – это соотношение", – подчеркнул Фельгенгауэр.

По его данным, в августе 2014 года на Донбасс для предотвращения разгрома боевиков Вооруженными силами Украины зашли 8–12 тактических батальонных групп российской армии.

"И нам нужно вспомнить, что 14 февраля 2013 года начальник генштаба [вооруженных сил России], он и сейчас начальник генштаба генерал [Валерий] Герасимов, выступая на научной практической конференции в Москве, [...] объяснял, что нарастает угроза войны. Она будет самой существенной в 20-е годы, она связана с борьбой различных стран за ресурсы, за жизненное пространство. Но суть в том, что будет либо серия больших региональных войн, либо глобальная война. То есть это все запланировано. К этому готовились. И сейчас пришли 20-е годы, пришло время войны. Правда, у Герасимова в 13-м году сказано было, что будет 24-й год, получается 22-й, но в принципе все совпадает. То есть это плановые действия. Это не какая-то реакция, это не что-то такое с кондачка", – считает Фельгенгауэр.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Теги: Россия, Украина, НАТО, армия, война, военные, батальоны, война в Украине, Павел Фельгенгауэр, Валерий Герасимов, война на Донбассе, войска, российские военные
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