"Русофоб сдох". В новой серии "Масяни" показали смерть Путина

Путина в мультфильме представили с окровавленным ртом и короной на голове Скриншот: Masyanya Kuvaeva / YouTube

В новой серии Хрюндель рассказывает, что прятался от "могилизации" (мобилизации. – "ГОРДОН") в шкафу.

Хрюндель с Масяней прогулялись по пустынному Санкт-Петербургу.

"Слава Украине! Можно все, что хочешь, орать!" – отметил Хрюндель.

Как рассказали герои мультфильма, половина россиян погибла на войне, а вторая – выехала их страны. Хрюндель отметил, что президент РФ Владимир Путин мобилизовал не только мужчин, но и женщин, детей и животных: так появились термины путин-югенд, собакен-югенд, хомяк- и даже аксолотли-югенд.

Герои в разговоре назвали россиян безъяйцевыми, людьми, которым "самим на себя насрать".

Рассуждения пары прервало появление Путина. Он предстал в образе монстра, с окровавленным ртом и короной на голове. Надвигающегося на Масяню и Хрюнделя президента РФ уволок рой летающих сущностей.

"Это неупокоенные души детей с малайзийского "боинга", – отметил Хрюндель.

На вопрос Масяни, почему не души украинских детей, тот ответил: "Им, похоже, противно прикасаться".

Масяня и Хрюндель дистанционно обратились к россиянам с призывом возвращаться на родину.

"Русофоб сдох!" – сообщили они согражданам, но те отказались возвращаться в РФ.

"Будем жить где угодно, только не в России", – заявили они.

В финале Хрюндель исполнил песню "Я расскажу вам про страну, что сдуру вляпалась в войну", написанную музыкантом Андреем Макаревичем, которого в РФ признали "иноагентом".

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