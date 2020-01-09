Саудовская Аравия приостановила проход своих танкеров через Ормузский пролив – СМИ

Экономические последствия эскалации между США и Ираном могут быть разрушительными для стран Персидского залива, пишет The Wall Street Journal. Например, через Ормузский пролив ежедневно проходит около 20% всех мировых поставок нефти.

Два крупных оператора, включая национальную судоходную компанию Саудовской Аравии Bahri, приостановили проход своих танкеров через Ормузский пролив на фоне эскалации напряженности между США и Ираном. Об этом 8 января написало издание The Wall Street Journal.

Кроме того, нефтяная компания Saudi Aramco рассматривает возможность перевозки своих грузов в обход Ормузского пролива. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Отмечается, что через судоходный проход из Персидского залива в Индийский океан, Ормузский пролив, ежедневно проходит около 20% всех мировых поставок нефти.

Издание пишет, что экономические последствия эскалации могут быть разрушительными для стран Персидского залива.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявлял, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

8 января Трамп заявил, что США введут новые санкции против Ирана. Он отметил, что во время атак на американские базы в Ираке военные не пострадали.