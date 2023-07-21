Семьи наемников ЧВК "Вагнер" пожаловались на невыплату зарплат – СМИ

СМИ выяснило это, изучив чаты родственников наемников и пообщавшись с некоторыми из них. Как говорится в материале, спустя месяц после мятежа основателя ЧВК Евгения Пригожина некоторым членам компании не заплатили зарплату за июнь, а кому-то и за предыдущие месяцы.

В одном из чатов членов семей вагнеровцев, в котором состоят около 12 тыс. человек, "Агентство" нашло 20 публикаций о жалобах на отсутствие зарплаты. Трое из авторов сообщений подтвердили СМИ, что они не получили деньги.

Одна из них рассказала, что муж не получал деньги с марта. Общий долг, накопившийся за четыре месяца, она оценила в 800 тыс. руб. По словам женщины, она не может дозвониться представителям группы Пригожина. Еще одна из собеседниц "Агентства" сообщила, что ее мужу не выдавали зарплату с апреля. Третья отметила, что не было выплат за май и июнь.

Администратор чата Елена написала в сообщества, что зарплата за июнь будет "не после 20 [июля], а позже", пишет "Агентство". Как добавила администратор, "списков еще нет, зарплату считают".

В этом же чате несколько пользователей обсуждали отсутствие "губернаторских" выплат за погибшего родственника из ЧВК "Вагнер" во многих регионах страны-агрессора РФ.