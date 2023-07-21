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Семьи наемников ЧВК "Вагнер" пожаловались на невыплату зарплат – СМИ

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Для наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси строят лагерь
Для наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси строят лагерь
Фото: EPA

Семьи наемников признанной в мире преступной организацией российской ЧВК "Вагнер" жалуются на невыплату зарплат. Об этом 21 июля сообщило издание "Агентство".

СМИ выяснило это, изучив чаты родственников наемников и пообщавшись с некоторыми из них. Как говорится в материале, спустя месяц после мятежа основателя ЧВК Евгения Пригожина некоторым членам компании не заплатили зарплату за июнь, а кому-то и за предыдущие месяцы.

В одном из чатов членов семей вагнеровцев, в котором состоят около 12 тыс. человек, "Агентство" нашло 20 публикаций о жалобах на отсутствие зарплаты. Трое из авторов сообщений подтвердили СМИ, что они не получили деньги.

Одна из них рассказала, что муж не получал деньги с марта. Общий долг, накопившийся за четыре месяца, она оценила в 800 тыс. руб. По словам женщины, она не может дозвониться представителям группы Пригожина. Еще одна из собеседниц "Агентства" сообщила, что ее мужу не выдавали зарплату с апреля. Третья отметила, что не было выплат за май и июнь.

Администратор чата Елена написала в сообщества, что зарплата за июнь будет "не после 20 [июля], а позже", пишет "Агентство". Как добавила администратор, "списков еще нет, зарплату считают".

В этом же чате несколько пользователей обсуждали отсутствие "губернаторских" выплат за погибшего родственника из ЧВК "Вагнер" во многих регионах страны-агрессора РФ.

Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь"

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии.

Для наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как сообщили СМИ, строят лагерь, на территории республики, по данным ГПСУ, находится уже несколько сотен наемников. По информации главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, в Беларуси для них создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.

По оценке мониторингового проекта "Беларускі Гаюн" от 18 июля, за последние дни в Беларусь прибыло минимум шесть колонн ЧВК "Вагнер", на территории республики уже находится около 2–2,5 тыс. наемников незаконного вооруженного формирования.

Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а если нужно, то "вступятся за них в случае, если это потребуется".

Теги: Россия, наемники, ЧВК Вагнер, губернатор, Евгений Пригожин, ЧВК
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