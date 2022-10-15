Шольц призывает к расширению Евросоюза на восток

Канцлер сделал заявление в Берлине на конгрессе европейских социал-демократов.
По словам Шольца, дальнейшее расширение Евросоюза на восток – "беспроигрышный вариант для всех".
Глава немецкого правительства подчеркнул, что чем больше государств будет входить в Европейский союз, тем лучше он сможет "влиять на мировые дела". При этом Шольц отметил, что в состав ЕС могут входить и 27 государств (как сейчас), и 30, и 36.
Reuters объяснил, что с момента вступления на должность Шольц сделал одним из направлений своей внешней политики расширение Евросоюза в том числе на "Балканы и другие страны".
В августе Шольц призывал принять в Евросоюз Украину, Молдову и Грузию.
Последний раз ЕС расширялся в 2013 году за счет Хорватии.
В 2020 году союз покинула Великобритания.
В 2022 году кандидатами на вступление в Евросоюз стали Украина и Молдова.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.
1 июля на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский призвал Раду работать "без пауз" для подготовки к членству Украины в ЕС. Вместе со спикером парламента Русланом Стефанчуком и премьер-министром Шмыгалем он подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути евроинтеграции Украины.