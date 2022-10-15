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Шольц призывает к расширению Евросоюза на восток

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Шольц назвал расширение ЕС "беспроигрышным вариантом"
Шольц назвал расширение ЕС "беспроигрышным вариантом"
Фото: ЕРА

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал 15 октября расширить Европейский союз, сообщает Reuters.

Канцлер сделал заявление в Берлине на конгрессе европейских социал-демократов.

По словам Шольца, дальнейшее расширение Евросоюза на восток – "беспроигрышный вариант для всех".

Глава немецкого правительства подчеркнул, что чем больше государств будет входить в Европейский союз, тем лучше он сможет "влиять на мировые дела". При этом Шольц отметил, что в состав ЕС могут входить и 27 государств (как сейчас), и 30, и 36.

Reuters объяснил, что с момента вступления на должность Шольц сделал одним из направлений своей внешней политики расширение Евросоюза в том числе на "Балканы и другие страны".

В августе Шольц призывал принять в Евросоюз Украину, Молдову и Грузию.

Последний раз ЕС расширялся в 2013 году за счет Хорватии.

В 2020 году союз покинула Великобритания.

В 2022 году кандидатами на вступление в Евросоюз стали Украина и Молдова.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

1 июля на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский призвал Раду работать "без пауз" для подготовки к членству Украины в ЕС. Вместе со спикером парламента Русланом Стефанчуком и премьер-министром Шмыгалем он подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути евроинтеграции Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Балканы, евроинтеграция, Европейский союз, Евросоюз, ЕС, Олаф Шольц, канцлер
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