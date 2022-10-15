Шольц призывает к расширению Евросоюза на восток

Канцлер сделал заявление в Берлине на конгрессе европейских социал-демократов.

По словам Шольца, дальнейшее расширение Евросоюза на восток – "беспроигрышный вариант для всех".

Глава немецкого правительства подчеркнул, что чем больше государств будет входить в Европейский союз, тем лучше он сможет "влиять на мировые дела". При этом Шольц отметил, что в состав ЕС могут входить и 27 государств (как сейчас), и 30, и 36.

Reuters объяснил, что с момента вступления на должность Шольц сделал одним из направлений своей внешней политики расширение Евросоюза в том числе на "Балканы и другие страны".

В августе Шольц призывал принять в Евросоюз Украину, Молдову и Грузию.

Последний раз ЕС расширялся в 2013 году за счет Хорватии.

В 2020 году союз покинула Великобритания.

В 2022 году кандидатами на вступление в Евросоюз стали Украина и Молдова.