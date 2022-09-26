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Принимать законы, необходимые для вступления Украины в Евросоюз, планируется завершить в ноябре – Корниенко

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Корниенко предполагает, что принятие закона о медиа будут затягивать
Корниенко предполагает, что принятие закона о медиа будут затягивать
Фото: Верховна Рада України / Facebook

В ближайшие два месяца Украина завершит изменения в законодательстве для процедуры вступления в Европейский союз. Об этом 26 сентября в эфире национального телемарафона заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Для выполнения семи требований ЕС для начала переговоров о вступлении в Европейский союз у нас буквально осталось несколько важных действий... Если говорить о датах, я думаю, что октябрь на все эти задачи точно уйдет и где-то в середине ноября выйдем на завершение полностью этого трека", – сказал он.

Вице-спикер Рады подчеркнул, что говорит о действиях, которые касаются украинского парламента.

Корниенко, в частности, отметил, что Раде необходимо принять законы о национальных меньшинствах, о конституционной процедуре и о медиа.

Он выразил уверенность, что принятие закона о медиа "никто, в частности оппозиция, не будет затягивать".

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.

Контекст:

Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года.

В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку. 30 августа 2022 года Рада приняла его за основу.

Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

Обновление национального законодательства в сфере аудиовизуальных услуг является одним из обязательств Украины согласно Соглашению об ассоциации с Европейским союзом, выполнение которого необходимо для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касается директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.

20 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала привести украинский законопроект о медиа в соответствие со стандартами ЕС.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, евроинтеграция, Европейский союз, законодательство, закон, законопроект, документы, Евросоюз, Александр Корниенко, законопроект о медиа, ЕС
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