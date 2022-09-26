Принимать законы, необходимые для вступления Украины в Евросоюз, планируется завершить в ноябре – Корниенко

"Для выполнения семи требований ЕС для начала переговоров о вступлении в Европейский союз у нас буквально осталось несколько важных действий... Если говорить о датах, я думаю, что октябрь на все эти задачи точно уйдет и где-то в середине ноября выйдем на завершение полностью этого трека", – сказал он.
Вице-спикер Рады подчеркнул, что говорит о действиях, которые касаются украинского парламента.
Корниенко, в частности, отметил, что Раде необходимо принять законы о национальных меньшинствах, о конституционной процедуре и о медиа.
Он выразил уверенность, что принятие закона о медиа "никто, в частности оппозиция, не будет затягивать".
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.
Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года.
В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку. 30 августа 2022 года Рада приняла его за основу.
Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.
Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.
Обновление национального законодательства в сфере аудиовизуальных услуг является одним из обязательств Украины согласно Соглашению об ассоциации с Европейским союзом, выполнение которого необходимо для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касается директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.
20 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала привести украинский законопроект о медиа в соответствие со стандартами ЕС.