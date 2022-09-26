Принимать законы, необходимые для вступления Украины в Евросоюз, планируется завершить в ноябре – Корниенко

Корниенко предполагает, что принятие закона о медиа будут затягивать Фото: Верховна Рада України / Facebook

"Для выполнения семи требований ЕС для начала переговоров о вступлении в Европейский союз у нас буквально осталось несколько важных действий... Если говорить о датах, я думаю, что октябрь на все эти задачи точно уйдет и где-то в середине ноября выйдем на завершение полностью этого трека", – сказал он.

Вице-спикер Рады подчеркнул, что говорит о действиях, которые касаются украинского парламента.

Корниенко, в частности, отметил, что Раде необходимо принять законы о национальных меньшинствах, о конституционной процедуре и о медиа.

Он выразил уверенность, что принятие закона о медиа "никто, в частности оппозиция, не будет затягивать".

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.