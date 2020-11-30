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Штат Аризона утвердил победу Байдена на выборах президента США

По словам госсекретаря штата Аризона Кэти Хоббс, демократ и экс-вице-президент США Джо Байден обошел нынешнего президента США, республиканца Дональда Трампа на 10 457 голосов.

Байден стал третьим демократом за 70 лет, который выиграл выборы президента в традиционно республиканском штате Аризона
Байден стал третьим демократом за 70 лет, который выиграл выборы президента в традиционно республиканском штате Аризона
Фото: EPA

Традиционно республиканский штат Аризона (США) подтвердил результаты своих выборов, присудив 11 голосов выборщиков штата демократу Джо Байдену. Результаты выборов засвидетельствовал государственный секретарь Аризоны Кэти Хоббс, сообщает CNN.

Губернатор штата Дуг Дьюси и генеральный прокурор Марк Брнович вместе с главным судьей Верховного суда Аризоны Робертом Брутинелем были свидетелями сертификации, как того требует закон штата. Эти три чиновника – республиканцы.

По словам госсекретаря, Байден обошел нынешнего президента США, республиканца Дональда Трампа на 10 457 голосов.

Байден стал третьим демократом за 70 лет, который выиграл выборы президента в традиционно республиканском штате Аризона.

4 ноября телеканал Fox News сообщал, что главный соперник Трампа Джо Байден победил на выборах в штате Аризона. По данным телеканала, он получил голоса 1,4 млн избирателей (51%), тогда как за Трампа проголосовало 1,3 млн (47,6%).

Республиканская партия штата Аризона и Республиканский национальный комитет через суд оспорили голосование в Аризоне.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNNABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря. 

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация, а 24 стало известно, что администрация Трампа заявила о готовности передать власть Байдену.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Теги: США, Джо Байден, Дональд Трамп, Аризона, выборы президента США 2020
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